Министерство финансов предложило обсудить вопрос об отказе от первого типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС типа А). Об этом заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал на конференции по фондовому рынку, организованной НАУФОР. ИИС типа А предоставляет инвестору право получить вычет, но не более 52 000 рублей в год. ИИС типа Б полностью освобождает инвестора от выплаты НДФЛ с доходов от инвестирования. Именно этот тип ИИС был самым популярным среди инвесторов.

По словам Моисеева, ИИС первого типа никогда не нравился министерству, потому что он давал «кредит на доход, который ещё не получен». Однако, признал Моисеев, именно ИИС типа А показал, что частным инвесторам интересен налоговый вычет.

«Тем не менее все-таки я считаю, что ИИС первого типа был таким стартапом, нужным для того, чтобы привлечь людей в этот инструмент», — отметил замминистра финансов. По его словам, «нужно потихонечку от него отходить». Моисеев рассказал, что дискуссия на эту тему уже началась, но заверил, что резкого отказа от инструмента не будет, чтобы не задеть тех, кто уже инвестировал через ИИС.

Взамен этого финансовые власти хотят предложить большие привилегии по второму типу ИИС. В частности, в Госдуме уже обсуждается вопрос об увеличении сумму инвестирования в ИИС типа Б и вопрос о том, чтобы размещенные через него средства страховались государством. Об этом рассказал на той же панели глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Постепенный отход от ИИС-ов первого типа должен сопровождаться усовершенствованием и улучшением ИИС-ов второго типа», — согласился Моисеев, заметив, что просто так увеличить сумму взноса на ИИС типа Б все же нельзя. Сейчас максимальный годовой взнос на обычной типа инвестсчетам составляет 1 млн рублей.

За 2018 год россияне открыли 297 000 ИИС у брокеров и 83 000 в доверительном управлении. На счетах обоих типов клиенты разместили 80 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В результате сумма размещенных на ИИС средств превысила 120 млрд рублей.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

