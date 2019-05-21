21.05.2019 15:00 419

Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.

«Что касается доверия. Мы, к сожалению, очень часто разочаровываемся в том, как рынок конкурирует за потребителя. Мы против формулы «не обманешь, не продашь». Вроде об этом много раз договариваемся, потом бах — опять. Причем [это делают] имена, которые входят в топ и получают иногда премию доверия. Это очень обидно», — заявил Швецов, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2019».

«Мы видели фиктивные депозитарии, мы видели несуществующие ценные бумаги, и у нас, конечно, немножечко искаженный взгляд на регулируемый объект. Мы в каком-то смысле больница, где есть реанимация, где есть ремонт безусловно, где есть терапевтическое отделение. Мы здоровых-то людей особо не видим, потому что если все хорошо, то мы туда не ходим. Поэтому ощущение, что все больны. Это нормально», — добавил первый зампред ЦБ.

По его словам, у больного, «у которого что-то там не срослось», есть ощущение, «что все доктора плохие», но это тоже нормально. «Потому что контакт у нас в большей степени с людьми, у которых есть проблемы», — объяснил Швецов.

В последние годы Центробанк предпринимает усилия по санации финансового сектора — регулятор занимается санацией банков, а также готовится начать оздоровление страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. В своем годовом отчете ЦБ писал, что «сохранил курс на очищение финансового сектора от слабых и недобросовестных участников». Регулятор также отметил создание Центра ситуационного мониторинга биржевых торгов, который «позволит эффективно отслеживать ситуацию на рынках».

Автор: Павел КАЗАРНОВСКИЙ