Рубль стабилен на фоне спроса на госбонды

21.05.2019 17:00 392

Рубль оставался стабильным во вторник, поддерживаемый спросом на государственные облигации, но его ограничивал рост доллара США на фоне тревог по поводу обострения торговой войны между США и Китаем.

К 16.18 МСК рубль к доллару снизился на 0,05% до 64,56.

К евро рубль растет на 0,3% до 72,04.

Рубль был поддержан спросом на государственные облигации ОФЗ, который повысился благодаря ожиданию рынка, что центробанк в скором времени снизит ключевую ставку, так как, по словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, низкая и стабильная инфляция является достаточным аргументом для снижения ставки.

Доходность 10-летних бондов ОФЗ упала до 8,02% после выступления Юдаевой.

Российские фондовые индексы сохранили положительную динамику.

Долларовый индекс РТС растет на 1,54% и составил 1.275,65 пункта. Индекс Московской биржи прибавляет 1,65% до 2.614,5 пункта.

Полина НИКОЛЬСКАЯ, перевела Полина ВАЛДОНЕР. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА