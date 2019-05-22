22.05.2019 08:20 476

Банк России вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. ЦБ обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России, сообщил ЦБ на запрос "Российской газеты".

Пачку пятитысячных из "банка приколов" можно купить за 50 рублей. Недавно "РГ" сообщала о задержании в Петербурге мошенника, который подменял на такие билеты пожилым людям настоящие пятитысячные банкноты. Предыдущие инициативы по запрету копий исходили из того, что при использовании их в противоправных целях надпись мелким шрифтом "Не является средством платежа" и другие отличия, которые можно сразу и не заметить, позволяют избежать привлечения по статье УК за фальшивомонетничество. Что не исключает привлечения по статье за мошенничество.

Сувенирные банкноты используются не для безобидных розыгрышей, а для разного мошенничества

С чем связано решение вернуться к этой теме, представитель Банка России не пояснил, однако в отчете регулятора за 2018 год упомянуты жалобы на спам-рассылки с предложениями полиграфических изделий, частично воспроизводящих изображение и защитные признаки рублевых купюр, принимаемых банкоматами и другими программно-техническими средствами. Эту информацию ЦБ перенаправил в МВД.

Ранее Банк России неоднократно говорил о вбросах фальшивок в приемные устройства, беспокоясь, что некоторые из них слабо защищены. Такие вбросы чаще фиксируются в терминалах, реже — в банкоматах, говорит директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов.

"Системы распознавания купюр в терминалах и банкоматах по-прежнему неидеальны и периодически внесение поддельных купюр случается по всему рынку, — рассказывает Касимов. — Производители достаточно быстро выпускают обновления, которые регулярно устанавливаются, но это больше напоминает гонку вооружений, нежели эффективное противодействие. Радует то, что деньги в данной ситуации клиенты не теряют, а банки — только в том случае если не страхуют подобные риски, но это сегодня большая редкость".

В банке "Открытие" введение административной ответственности за копии банкнот и монет считают излишним. "Более того, в ряде случаев принятие указанной нормы может помочь недобросовестным лицам избежать уголовной ответственности за подделку денежных знаков", — предупреждает вице-президент, руководитель Центра по работе с законодательными инициативами "Открытия" Сергей Селезнев. По его словам, в законодательстве этот вопрос в полной мере урегулирован, уже сейчас оно определяет признаки подделок и предусматривает четкий порядок действий работников банка при приеме наличных. Что касается возможности вбросов в банкоматы полиграфических изделий, похожих на банкноты, то практически все современные банкоматы обладают технической возможностью отличить поддельные деньги от настоящих банкнот, говорит Селезнев.

Директор департамента безопасности Ак Барс Банка Евгений Иванов видит смысл в ответственности за изготовление сувенирных банкнот, но не из-за вбросов, а в связи с рисками сговора сотрудников кассовых узлов с мошенниками. По его словам, банк никогда не обнаруживал в банкоматах поддельные купюры или изделия с пометкой "билет банка приколов" — средства защиты терминалов обеспечивают безопасный прием денежных средств.

В пресс-службе Сбербанка воздержались от комментариев, ограничившись заверением, что банкоматы банка надежно защищены, и он совместно с поставщиками устройств постоянно повышает уровень защиты, надежности и качества их работы.

"Я не видел ни одного случая, когда сувенирные банкноты использовались во благо или ради безобидного розыгрыша, — говорит Касимов. — Все, что про них слышно, — использование при совершении различных мошеннических действий. Поэтому считаю, что эта инициатива регулятора чрезвычайно актуальна".

Идея наказывать за изготовление копий банкнот требует дискуссии, все зависит от проектируемых характеристик копий, которые могут подпадать под запрет, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Последний раз подобный законопроект обсуждался в 2016 году, его инициатором также был Банк России. Тогда планировалась уголовная ответственность не только за изготовление, но и за хранение, перевозку и сбыт предметов, имеющих сходство по форме, одностороннему графическому, цветовому, рельефному оформлению и другим основным свойствам с денежными знаками любых стран, если линейные размеры копий мало отличаются (не более чем на 25 процентов в ту или другую сторону) от размеров подлинных банкнот и монет. Аналогичная норма действует в зоне евро.

Игорь ЗУБКОВ

