22.05.2019 08:30 443

В этом году государство поддержит через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ мероприятия общей стоимостью 941 млрд рублей. Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й (есть у «Известий»). Для этого подписаны соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами и инициаторами семи новых проектов, уточнили «Известиям» в Минэке и ВЭБе. В прошлом году банк заключил аналогичные договоренности на сумму 880 млрд рублей. Механизм фабрики, предполагающий соинвестирование с коммерческими банками, защищает ВЭБ от отбора излишне рискованных идей, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако существует риск, что банку навяжут поддержку государственного мегапроекта, который может оказаться заведомо убыточным.

Счастливое число

Поддержку от ВЭБа в 2019 году могут получить крупные проекты общей стоимостью почти 1 трлн рублей, отмечается в докладе Минэкономразвития с планами на 2019 год. В министерстве и госкорпорации «Известиям» уточнили, что планируется профинансировать семь инициатив. Однако там не указали, какие именно это будут мероприятия. Они будут прокредитованы через фабрику проектного финансирования, запущенную в конце прошлого года.

Это дополнительные инвестиции, в них не входят уже заключенные в этом году три сделки: по созданию производства серной кислоты на площадке компании «КуйбышевАзот», расширению мощностей «Щукиназота» по выпуску метанола, а также по освоению Удоканского месторождения меди, уточнили в Минэке. Общая стоимость этих соглашений составила 206,4 млрд рублей, добавили в ведомстве. В рамках поддержки инвестпроектов будет субсидироваться процентная ставка для ВЭБ.РФ, а также предоставляться государственные гарантии.

В 2018 году ВЭБ подписал соглашения о поддержке других проектов стоимостью 880 млрд рублей. Шесть сделок на сумму 180 млрд рублей были заключены в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, столько же — в рамках Петербургского экономического форума на 700 млрд, уточнили в госкорпорации. Крупнейшая из них — соглашение с «Роснефтью» о лизинге оборудования, предполагающее финансирование в размере 400 млрд рублей.

Попасть под проект

В прошлом ВЭБ финансировал сомнительные с точки зрения коммерческой целесообразности проекты. Сейчас организация пересмотрела подход к отбору инвестиционных инициатив, однако риски, что в кредитный портфель госкорпорации вновь попадут неокупаемые или убыточные проекты, сохраняются, заявил профессор РАНХиГС Владимир Климанов. Дело в том, что сейчас ВЭБ — единственная госструктура, которая способна финансировать мегапроекты, такие как, например, Олимпиада в Сочи, добавил он. Если в планы государства вновь войдет стройка аналогичного масштаба, то кредитовать ее придется ВЭБу.

Впрочем, механизм фабрики, предусматривающий финансирование госкорпорацией проектов в связке с коммерческими банками, гарантирует относительно тщательный отбор и защищает от одобрения сомнительных инвестидей, уверен старший директор Fitch Александр Данилов. Несмотря на то что банки получают субсидии по кредитам для проектов ВЭБа, они не могут себе позволить вкладывать в заведомо убыточные инициативы.

В феврале 2018 года ВЭБ заключил со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком соглашение о сотрудничестве для финансирования проектов в рамках фабрики. Согласно документу, банки вправе предлагать госкорпорации совместно инвестировать в те или иные инициативы, а также обеспечивать госструктуру необходимой экспертизой.

ВЭБ к настоящему моменту профинансировал более 300 проектов на сумму 3,4 трлн рублей, следует из информации на официальном сайте организации. Предполагается, что банк вкладывает деньги в проекты, которые для исключительно коммерческих кредитных организаций являются слишком крупными или рискованными. По словам Александра Данилова, это общераспространенная форма финансирования мероприятий, интересных в первую очередь государству. Без таких институтов развивать критически важную для страны инфраструктуру было бы проблематично, поскольку коммерческие банки ориентированы на быструю окупаемость. Для финансирования проектов институт развития привлекает средства из бюджета, а также выпускает облигации. Предельный размер кредитного портфеля ВЭБа, исходя из утвержденного правительством капитала госкорпорации, — 3 трлн рублей. В настоящий момент он составляет 1,6 трлн.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА

