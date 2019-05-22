22.05.2019 09:00 479

Экс-финдиректор Нота-банка Галина Марчукова заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд руб. Об этом на заседании суда сообщила прокурор, передает «РИА Новости».

По словам гособвинителя, деньги переходили фирмам-однодневкам, получавшим от банка фиктивные кредиты. Всего удалось найти 62 такие фирмы. «Марчукова не только признала свою вину, ей даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчуковой Ларисы и Михай Ноны», — заявила прокурор.

Дело Марчуковой рассматривалось Останкинским судом в особом порядке. Экс-финдиректора следствие обвинило в хищении 350 млн руб. вкладчиков банка в составе преступной группы. Гособвинение запросило для нее 3,5 года колонии. За хищение 350 млн руб. обвинение потребовало назначить Марчуковой штраф в 700 тыс. руб.

Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговоры другим членам руководства банка. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн руб., Вадим Ерохин — 800 тыс руб. Еще одним участником преступной схемы была гадалка Нона Михай. Ее суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб.

Дело Нота-банка связано с делом полковника Дмитрия Захарченко. В январе 2016 года Захарченко, по версии следствия, предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках в Нота-банке, где обе работали, и порекомендовал им спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод». Захарченко пообещал руководству банка, что его человек проконтролирует ход проведения обыска. Воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка стало одним из эпизодов обвинения против полковника.

Георгий ТАДТАЕВ