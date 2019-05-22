22.05.2019 09:20 462

Правительство снизило требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами, и тем самым расширило их список с 63 до 100. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая и пояснительной записке к нему (есть у РБК), их подлинность подтвердил собеседник в аппарате кабмина.

Теперь открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже ВВВ-. Ранее такая возможность была только у банков с показателем не ниже уровня A- агентства АКРА или не ниже уровня ruA агентства «Эксперт РА».

Безопасность за счет цен

Масштабную реформу строительной отрасли власти начали в прошлом году, а с 1 июля 2019 года все деньги покупателей квартир в строящихся домах должны храниться в банке на специальных эскроу-счетах. Застройщик получит к ним доступ только после введения дома в эксплуатацию. Недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, и эти изменения, как рассчитывают власти, помогут избежать проблем с обманутыми дольщиками. Однако и застройщики, и правительство неоднократно предупреждали о росте цен на квартиры из-за реформы — например, вице-премьер Виталий Мутко говорил, что они вырастут минимум на 8%.

В диапазон новых требований к кредитному рейтингу попадают 37 банков, 16 из них являются региональными, говорится в пояснительной записке. Как следует из данных АКРА и «Эксперт РА», к этим банкам относятся, в частности, «Дом.РФ», Абсолют Банк, СДМ-банк, Связь-банк, Экспобанк, Локо-банк, Кредит Европа Банк, QIWI Банк, «Ренессанс Кредит», «Уралсиб», МТС-банк, БКС Банк и др. Впрочем, хотя кредитный рейтинг «Дом.РФ» находится на уровне ВВВ, банк, согласно прошлогоднему постановлению правительства (.pdf), уже получил право участвовать в системе эскроу-счетов как организация единого института развития в жилищной сфере.

Зачем правительство расширило список банков

Требования к кредитному рейтингу снижаются для стимулирования конкуренции, отмечается в пояснительной записке.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, требования по рейтингу понизили, чтобы включить в перечень крепких региональных игроков, которые смогут финансировать проекты локальных застройщиков.

Ослаблять общие стандарты не нужно, говорит старший директор Fitch Александр Данилов: нынешнее решение допускает в систему довольно много банков с достаточно низким уровнем рейтинга. Изначально счета эскроу вводились, чтобы обезопасить дольщиков и покупателей недвижимости от рисков недостроя: риски должны были лечь на плечи относительно надежных банков, которые оценивают их лучше обычных людей, но теперь счета будут открываться и «в не самых надежных банках», добавляет эксперт. «Государственная система страхования гарантирует до 10 млн руб. по таким вкладам, но в ряде случаев недвижимость может стоить больше, особенно в крупных городах», — предупреждает Данилов.

В постановлении прописывается дополнительное ограничение для банков с кредитным рейтингом от ВВВ- до А-, которое запрещает выдавать целевые кредиты на строительство многоквартирных домов в размере более 20% от их капитала. По мнению Щурихиной, из-за этого банки с не самым высоким рейтингом сконцентрируются на работе с небольшими застройщиками, однако это не критичное требование, так как в целом банки должны соблюдать норматив Н6, который ограничивает крупнейший кредитный риск 25% от капитала.

Станут ли банки активнее кредитовать застройщиков

У многих банков есть внутренние лимиты на кредитование строительной отрасли, поскольку это довольно рискованный сегмент, но благодаря системе эскроу-счетов банки будут заинтересованы в сотрудничестве с застройщиками, полагает Щурихина.

Сейчас банки испытывают дефицит спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора, а благодаря нововведениям для них открывается новая перспективная ниша, соглашается аналитик Moody's Ольга Ульянова. Но, по ее мнению, только зарекомендовавшие себя крупные и стабильные застройщики получат достаточное и доступное по цене банковское финансирование в рамках нового механизма, так как банки, не готовые принимать повышенные риски, будут тщательно взвешивать как выгоды от кредитования, так и возможные дефолты.

Что думают банки

Абсолют Банк, который теперь получит право открывать эскроу-счета, также считает, что решение повысит конкуренцию на рынке и расширит возможности строительного сектора по выбору обслуживающего банка. Пересмотр подхода был необходим, так как немногие банки были готовы работать с такими счетами, говорит управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов. БКС Банк прежде всего рассчитывает на дополнительный комиссионный доход, отмечает директор по корпоративному бизнесу банка Анатолий Максаков.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Полина ЗВЕЗДИНА

При участии: Георгий МАКАРЕНКО