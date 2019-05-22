22.05.2019 09:30 510

Центробанк и Управление банковского надзора Венесуэлы решили развивать собственную платежную систему. В связи с этим операции по всем картам систем Visa, MasterCard и Maestro в стране планируется полностью остановить уже до конца января следующего года. Создание внутренней системы платежей потребует от властей Венесуэлы значительных финансовых затрат, но ее запуск все же теоретически возможен в ближайшие 7-8 месяцев, допускают аналитики.

Об указанных решениях регуляторов сообщило венесуэльское издание El Nacional. По данным газеты, совместное постановление двух ведомств датировано еще 16 мая.Из него следует, что банки Венесуэлы должны будут отказаться от операций с дебетовыми картами систем Visa, MasterCard и Maestro с 30 ноября 2019 года, от операций с кредитными картами — с 30 января 2020 года. Для замены международной платежной инфраструктуры регуляторы предписали банкам сформировать внутреннюю платежную систему. Графики перехода к ней банки Венесуэлы должны предоставить властям за десять рабочих дней. Новая система должна отвечать современным требованиям и использовать биометрию, пишет El Nacional.

Теоретически внутренняя система платежей в Венесуэле может быть создана быстро

Как указывает издание, эти шаги финансовых властей Венесуэлы связаны с вероятной блокировкой работы международных систем в стране со стороны США в рамках санкций. Два месяца назад агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщало, что американские власти рассматривают такой вариант финансового давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников.

Суверенную платежную систему в Венесуэле теоретически можно запустить уже в первом-втором кварталах 2020 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. На практике же многое будет зависеть как от наличия профильных подрядчиков, так и финансирования проекта — с учетом непростой ситуации в стране просчитать эти риски невозможно, отмечает он.

Создание платежной системы, которая бы работала локально и обрабатывала только домашний трафик Visa и Mastercard венесуэльских банков, потребует значительных технических мощностей, финансирования и объемной регуляторной базы, подчеркивает директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. Поэтому текущие заявления финансовых властей латиноамериканской республики во многом могут носить и политическую окраску, допускает она.

При отключении банков от международных платежных систем клиенты смогут расплачиваться картой только в сети ее банка-эмитента, указывает Биндусова. Таким образом широта сервиса будет потеряна, но деньги клиентов должны сохраниться, считает она.

Оба собеседника "РГ" ссылаются на российский опыт построения национальной платежной системы "Мир" и его оператора НСПК (Национальной системы платежных карт). Их создание активизировалось в начале 2014 года после того, как Visa и Mastercard отключили от своей международной сети карты первых российских банков, попавших под санкции. От создания НСПК до окончательного перевода в нее внутрироссийских транзакций Visa и Mastercard прошло около года. Первые карты системы "Мир" были выпущены в конце 2015 года. НСПК полностью принадлежит Банку России, он вложил в ее создание 4,3 миллиарда рублей (около 66,6 миллиона долларов по текущему курсу).

Роман МАРКЕЛОВ

