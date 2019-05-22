22.05.2019 09:50 636

Налоговые вычеты первого типа (на взнос) по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) следует постепенно отменить, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом он заявил на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок-2019".

Вычеты на взнос были необходимы для привлечения инвесторов, когда ИИС только запускался (в 2015 году), теперь от него надо "потихоньку уходить", сказал Моисеев. По его словам, дискуссия об этом уже открылась и должна завершиться в течение года. Инвесторов, которые уже вложились в ценные бумаги через ИИС, изменения не должны затрагивать, отметил Моисеев.

Максимальный размер вычетов на взнос составляет 52 тысячи рублей в год (13 процентов с 400 тысяч рублей). Этот тип вычета выбирает абсолютное большинство обладателей ИИС (а они покупают прежде всего облигации), для многих физлиц возможность получить гарантированную премию из бюджета является решающим фактором для отказа от привычных депозитов в пользу ценных бумаг. Вычеты второго типа (на полученный доход от ценных бумаг) выбирают более искушенные розничные инвесторы, нацеленные на покупку акций, а также не имеющие доходов, облагаемых НДФЛ. Всего, по данным Московской биржи на апрель, свыше 770 тысяч граждан открыли ИИС, это число быстро растет, потому что инвестсчета с прошлого года стали активно продвигать крупнейшие банки как более доходную альтернативу депозитам.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против сворачивания налоговых льгот при покупке гражданами облигаций и акций

Постепенный уход от налоговых вычетов на взнос должен сопровождаться улучшением условий по второму типу вычета, считает Моисеев. Перед этим глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил увеличить максимальную сумму, которую можно положить на ИИС в течение года, разрешить расходование части средств с ИИС до истечения трех лет после его открытия, а также обсудить страхование инвестиций. Ранее глава НАУФОР Алексей Тимофеев предлагал увеличить сумму ежегодного взноса на ИИС с 1 миллиона до 2,5 миллиона рублей в год, допустить частичное изъятие средств с последующим возвратом в пределах трех лет.

Выступавшая на конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что налоговые льготы по ИИС доказали свою эффективность. Для рынка более привлекательны ИИС первого типа, в краткосрочной перспективе они обеспечивают более высокую маржинальность, но должны развиваться и ИИС второго типа, считает она.

"Поэтому нам надо нащупать баланс. Никто не говорит, что надо отказаться от ИИСов первого уровня — во всяком случае такая позиция у Центрального банка, — подчеркнула Набиуллина. — Надо, чтобы они остались привлекательными для индустрии, но мы хотели бы, чтобы ИИСы второго типа были более интересны, это более долгосрочная бизнес-модель".

Игорь ЗУБКОВ

