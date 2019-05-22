22.05.2019 10:20 684

Торговые войны между США и Китаем сдерживают рост фондовых рынков, а грядущие изменения во внутренней политике Евросоюза вызывают беспокойство о курсе евро.

Фундаментальные факторы, включая уровень инфляции, динамику ВВП и позитивные отчеты компаний, с начала года поддерживают рост котировок ценных бумаг. Тем не менее главный риск для фондовых рынков — обострение торгового конфликта между США и Китаем — никуда не исчез и продолжает довлеть над рисковыми активами.

Полноценная торговая война между странами пока кажется маловероятной, но ее последствия будут чрезвычайно серьезными. По оценкам аналитиков Julius Baer, в результате ужесточения тарифной политики акции американских и китайских компаний могут подешеветь на 5% и 10% соответственно.

Внешнеторговые переговоры США и Китая затрудняют разработку инвестиционной стратегии. В отличие от типичных внешних шоков, при которых частные инвесторы могут с уверенностью заходить на рынок в ожидании вероятной коррекции активов, текущая ситуация несет в себе ряд существенных рисков. Один из них — наступление рецессии в экономике США в случае реализации самого негативного сценария.

Между тем премия за риск, связанная с текущей неопределенностью, может вырасти еще сильнее. Ее снижение вряд ли будет возможно, пока инвесторы не получат подтверждение, что стороны конфликта пришли к соглашению. В этой связи Julius Baer советует занять выжидательную позицию, поскольку исход переговоров предсказать довольно сложно. С одной стороны, у обеих стран есть явный интерес к достижению компромисса. С другой— как у Вашингтона, так и у Пекина есть внутренняя повестка, и две страны находятся на разных этапах электорального цикла. В США президентские выборы пройдут в 2020 году, тогда как для Пекина эта тема совершенно неактуальна.

Стоит отметить, что аналитики Julius Baer ожидали роста американского индекса S&P 500 до нового исторического максимума, но отмечали, что этому должна предшествовать техническая консолидация (когда цены пребывают в узком диапазоне и не демонстрируют определенной тенденции). Снижение индикатора после твита президента Дональда Трампа с угрозой новых тарифов против Китая идеально вписалось в наш прогноз и поможет обеспечить устойчивый рост американского рынка в среднесрочной перспективе.

Китайская загадка

В дальнейшем инвесторам нужно внимательно следить за отношениями между Пекином и Вашингтоном, которые могут развиваться очень стремительно. В худшем случае возможно обострение конфликта, которое обвалит американские акции до минимумов декабря 2018 года.

Реакция Дональда Трампа на это будет точно такой же, как у председателя ФРС США Джерома Пауэлла в конце прошлого года. Американская экономика стала очень зависимой от эффекта богатства и изменения цен на активы. Если она впадет в рецессию будущей зимой, шансы на переизбрание Трампа на новый срок резко снизятся вне зависимости от краткосрочной популярности его твитов.

В апреле опережающие индикаторы по китайской экономике внезапно продемонстрировали ухудшение. Однако некоторая коррекция была ожидаема, учитывая сильный рост в предыдущем месяце, в том числе на фоне сезонных факторов.

Официальный индекс PMI в Китае держится выше 50 пунктов, что указывает на усиление деловой активности и подтверждает сохранение экономического роста. Однако неопределенность в отношении устойчивости этой позитивной динамики, по нашим оценкам, заставит китайские власти принимать дополнительные меры поддержки деловой активности.

Еще одним фактором стресса станет прекращение торговых переговоров с Вашингтоном. Недавняя угроза Дональда Трампа повысить импортные пошлины на китайские товары отражает неудовлетворенность Белого дома тем, как Пекин соблюдает предыдущие договоренности. Окончательный разрыв диалога между сторонами будет иметь негативные последствия как для китайской, так и для всей мировой экономики.

Европейские трудности

23-26 мая в Европейском союзе состоятся выборы в Европарламент. На сей раз избирательная кампания привлекает повышенное внимание инвесторов. По последним опросам, лишь около четверти всех избирателей по-прежнему верят в текущую систему Европейского союза. На этом фоне популистские и выступающие против единой Европы партии могут значительно расширить свое представительство в парламенте. Как следствие, это приведет к изменению общего политического вектора в ЕС.

Аналитики Julius Baer уже долгое время указывают на необходимость более активной налоговой политики в еврозоне, чтобы преодолеть период очень низких темпов экономического роста и слабой инфляции, избежав повторения опыта «потерянного десятилетия» в Японии в конце прошлого столетия. Победа популистских партий на выборах может отсрочить принятие этой необходимой, но довольно болезненной меры.

Кроме того, спустя 8 лет у руля Европейского центрального банка в конце октября Марио Драги должен сложить с себя полномочия. Гонка за его кресло уже началась. При Драги ЕЦБ снизил процентные ставки до отрицательного уровня и запустил программу «количественного смягчения» для борьбы с дефляционным давлением.

Желание европейского регулятора изучить последствия эпохи отрицательных процентных ставок, прежде чем принимать решение об отказе от них, указывает на то, что стоимость заимствования в экономике ЕС будет оставаться низкой еще какое-то время. В итоге работа по отказу от ультрамягкой денежно-кредитной политики ляжет на плечи преемника Марио Драги.

Отказ от отрицательных процентных ставок может случиться раньше, чем того ожидают рынки, если пост главы председателя ЕЦБ займет Йенс Вайдман, президент Немецкого федерального банка, или Олли Рен, генеральный директор Банка Финляндии, которые являются более активными сторонниками ужесточения политики регулятора по сравнению с другими кандидатами. Их избрание будет позитивной новостью для европейских банков и курса евро.

Ив БОНЗОН, Forbes Contributor

