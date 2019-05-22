22.05.2019 11:00 512

Рубль показывает минимальные изменения утром среды в отсутствие значимых сигналов с рынка форекс, при этом на его стороне сегодняшние аукционы ОФЗ и близкий пик налоговых выплат, а в фокусе внимания — вечерняя публикация протоколов последнего заседания ФРС США.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,44, и российская валюта теряет три копейки от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль дорожает на пять копеек, к 10.30 МСК котировки были вблизи 71,86.

Минфин России сегодня будет размещать ОФЗ 26227 с погашением 17 июля 2024 года и выпуск 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения. При этом ведомство планирует плавно снижать объем предложения на аукционах ОФЗ и может вернуться к определению лимитов размещения бумаг, сказал накануне глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

"Изменение механизма аукционов может привести к дополнительному росту спроса на ОФЗ на вторичном рынке в условиях сокращения предложения на первичном рынке. Как следствие, укрепление рубля под воздействием спроса на ОФЗ, ранее наиболее заметное в среду (как день проведения аукционов), может проявляться и в другие дни", — полагает Татьяна Евдокимова из банка Нордеа.

В понедельник, 27 мая, завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а днем позже — налога на прибыль, в связи с чем экспортеры могут увеличить предложение валютной выручки для расчетов с бюджетом.

В 21.00 среды будут опубликован протокол первомайского заседания ФРС.

На рынках с начала текущего года усилились ожидания того, что Федрезерв может пойти на снижение процентной ставки по доллару в среднесрочной перспективе, хотя риски расширения торговой войны между Вашингтоном и Пекином способны подстегнуть потребительскую инфляцию в США, что позволит американскому регулятору избежать смягчения политики.

Доллар на форексе с начала дня показывает минимальные изменения к евро и корзине из шести валют, котировки вблизи $1,1155 и 98,09 соответственно.

Валюта США остается у локальных максимумов из-за предпочтений инвесторов в пользу безопасных активов из-за торгового противостояния США и КНР, впрочем ослабевшего накануне после того, как Соединенные Штаты временно смягчили запреты в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Нефть сейчас в минусе на фоне роста запасов в США и обещаний Саудовской Аравии поддерживать баланс на рынках.

Баррель Brent дешевеет на две трети процента и оценивается в $71,68.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ