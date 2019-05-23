23.05.2019 08:10 414

Как стало известно "Ъ" платежная система «Юнистрим» столкнулась со сложностями в проведении переводов вечером будних дней. Причина в дневных лимитах, установленных по предписанию ЦБ, следует из внутреннего письма «Юнистрим». В самой системе официально факт ограничений отрицают, объясняя происходящее «акцией "Выходного дня"». По словам экспертов, для отправителей переводов важна срочность и невозможность отправить перевод в запланированный час может привести к оттоку клиентов.

В распоряжении "Ъ" оказалось письмо, разосланное системой «Юнистрим» по кассовым узлам под заголовком «Приостановки работы». В письме сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов. «Эту неделю во второй половине дня возможны отключения системы, как только система останавливается (это будет, как правило, всегда во второй половине дня, так как на эту неделю действуют ежедневные лимиты по отправке)»,— указывается в письме. Далее следует руководство к действию: «Как остановилась система, начинаем выдавать купоны на 50 руб. на мобильный телефон с промокодом М25». В купоне (также есть в распоряжении "Ъ") указано, что если клиент не осуществит перевод 20–24 мая — в будние дни, то, обратившись в кассу в выходные 25–26 мая, он получить бонус — 50 руб. на свой телефон. «Клиентов, кому нужно и не ждет до выходных, ориентируем на утро. По утрам система будет работать нормально»,— говорится в письме.

По информации нескольких источников "Ъ", том числе в самой системе «Юнистрим», ограничение лимита на ежедневные переводы на уровне 400 млн руб. установлено предписанием ЦБ. Собеседник "Ъ", знакомый с его содержанием, поясняет, что предписание связано с информационной безопасностью. Ранее банк был атакован хакерами, злоумышленники получили контроль над почтовым сервером банка, в результате чего были атакованы его банки-партнеры (см. "Ъ" от 21 декабря 2018 года ).

Собеседник "Ъ", близкий к банку «Юнистрим», подчеркивает, что последствия атак и уязвимости были устранены, но подтверждает факт связи предписания с информационной безопасностью, а также с непрозрачностью системы расчетов с банками-партнерами. Источник "Ъ" в платежной системе уточнил, что предписание получено недавно и связано с тем, что работа с другими банками построена на базе партнерских соглашений, что не предусмотрено профильным законом 161-ФЗ: «ЦБ указал: необходимо, чтобы все банки-партнеры стали участниками системы, то есть совершали расчеты через ее расчетный банк "Юнистрим" или дополнительный расчетный банк».

По словам собеседника "Ъ" срок исполнения предписание истекает в июне.

Официально в «Юнистрим» наличие проблем не признают. «Все офисы работают в штатном режиме: клиенты, не пожелавшие участвовать в акции "Выходного дня", обслуживаются в любой рабочий день без каких-либо ограничений». На вопросы о предписании ЦБ на ограничение ежедневных лимитов переводов в банке «Юнистрим» не ответили. Факт рассылки письма сотрудникам кассовых офисов там не отрицают, но утверждают, что речь в нем идет «о проведении акции "Выходного дня" с 20 по 26 мая 2019 года, акция была запущена с учетом пожеланий клиентов». В ЦБ не комментируют действующие финорганизации.

Между тем звонок в колл-центр банка «Юнистрим» 21 мая в интервале между 19:00 и 20:00 подтвердил, что во второй половине дня отправить перевод невозможно, так как «ведутся работы, которые останавливаются только в выходные дни». Оператор колл-центра не смог сообщить, когда система будет работать в нормальном режиме, отметив, что такая ситуация сейчас во всей собственной сети.

В банке «Юнистрим» сообщили, что в 2018 году оборот системы составил 227 млрд руб. Таким образом, среднедневной оборот системы может составлять 621,9 млн руб. В то же время, по словам участников рынка, в течение года и недели объем переводов распределяется неравномерно, пик приходится на лето, самый напряженный день недели — понедельник, в выходные, как правило, объем переводов значительно падает.

По мнению экспертов, в текущей ситуации введение ограничений на переводы может оказаться весьма болезненным для бизнеса «Юнистрима» и привести к оттоку клиентов к конкурентам — Western Union, MoneyGram, «Золотой Короне». «Сейчас конкуренция на рынке переводов настолько высока, что этот бизнес очень чувствителен к удовлетворенности клиентов, их удобству,— указывает исполнительный директор Национального платежного совета Мария Михайлова.— Сегодня такое количество способов и возможностей сделать перевод, что, если надо быстро перевести средства, люди просто сделают это в другом месте». В «Золотой Короне» в ответ на запрос "Ъ" сообщили, что переводы для трудовых мигрантов, которые составляют большинство, относятся к категории неотложных нужд — 80% переводов получатели забирают в банках в течение суток после отправки.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Вероника ГОРЯЧЕВА, Вадим АРАПОВ