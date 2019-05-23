23.05.2019 08:20 487

24 мая в России вступает в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют — непременную деталь городского пейзажа с 1990-х годов. Как считают в Центробанке, этот шаг поможет бороться с нелегальными обменниками. По крайней мере, теперь их будет точно сложнее заметить с улицы. Курсы, по которым банки продают и покупают валюту, можно будет узнать на табло непосредственно в их отделениях, увидеть с улицы в стеклянной витрине или окне, а также отыскать в интернете.

Идея запретить банкам размещать информацию о курсах наличной валюты вне помещений обсуждалась с февраля 2018 года, ее предложил Банк России. Если не считать ввода идентификации клиентов обменников при покупке или продаже валюты свыше 15 тысяч рублей в конце 2015 года, то это второй крупный регулятивный шаг в обменных операциях с 2010 года. Так, почти девять лет назад потеряли право на работу уличные обменники, где предоставляется только эта услуга — таким точкам было предписано стать либо филиалом банка (и, следовательно, совершать другие банковские операции), либо закрыться.

Наружную рекламу с курсами покупки и продажи валют размещают для привлечения клиентов в основном незаконные обменники, подчеркивают в Банке России

Право запретить уличные табло с курсами валют Банк России получил в конце декабря 2018 года, когда президент Владимир Путин подписал поправки в Закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Эти изменения позволили Центробанку устанавливать требования к размещению валютных курсов. В итоге указание регулятора о запрете уличных табло с курсами было опубликовано в апреле и вступает в силу в пятницу, 24 мая.

Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные точки обмена, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка, утверждают в ЦБ. Банки же, как правило, размещают такую информацию на стендах внутри помещений, отмечает представитель регулятора.

Правовые аспекты работы банков эксперты "РГ" разбирают в рубрике "Юрконсультация"

Аналитики в целом соглашаются с доводами Банка России. Запрет действительно бьет в первую очередь по незаконным точкам обмена валюты, поскольку в большинстве случаев именно им выгодно размещать информацию о продаже и покупке валюты за пределами своего офиса, привлекая клиентов выгодными курсами, говорит руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Михаил Доронкин. При отсутствии таких вывесок клиенту с улицы найти подобный офис будет крайне сложно.

Даже во вполне легальных пунктах обмена валюты курсы на уличной вывеске и внутри отделения могут серьезно отличаться

Запрет также позволяет снизить число случаев, когда информация о курсе на вывеске не соответствует курсу непосредственно в офисе, чем зачастую злоупотребляют как раз незаконные обменники, добавляет Доронкин.

По мнению гендиректора агентства "БизнесДром" Павла Самиева, однозначно судить о будущей победе над нелегалами с помощью запрета ЦБ нельзя. Уличные табло не очень эстетичны и в целом действительно не нужны, но запрет на них все же не уничтожит нелегалов, считает он. Вероятно, у них станет меньше клиентов "с улицы", однако то же самое справедливо и для официальных банковских обменников, говорит Самиев.

По его словам, клиенты обращаются в нелегальные пункты обмена валют из-за того, что они в силу ряда причин оказываются выгоднее или удобнее легальных. "Это может касаться как более интересных обменных курсов, так и более простой идентификации клиентов (или ее отсутствия, что, собственно, зачастую и есть ключевое отличие, с чем ЦБ и борется). Понятно, что запретом на уличные табло эту ситуацию не исправить, нелегальные обменники найдут свой спрос", — считает аналитик.

Другое дело, что зачастую даже во вполне легальных обменниках у табло с курсами была задача привлечь клиента в отделение, где он уже сталкивался с проблемой "мелкого шрифта", когда курсы на вывеске и внутри отделения серьезно отличались, говорит Самиев. Потом невнимательному клиенту объясняли, что снаружи указан льготный курс, например для обмена крупных сумм. Эта проблема частично может быть решена подобным запретом, считает эксперт.

Одновременно в указании ЦБ содержится требование об информировании клиента об установке курса с помощью автоматизированной банковской системы (АБС). АБС автоматически меняет курс примерно каждые 10-15 минут с учетом колебаний на бирже, поясняет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

Для клиента система дает гибкость изменения курса, но она можем быть как полезна, так и вредна в плане выгодности в каждый конкретный момент, указывает он. По мнению Самиева, фиксация курса через АБС позволит избежать нелегального арбитража — у клиента и у банка всегда будет подтверждение конкретного курса, на который он согласился при обмене.

Запрет на наружные вывески никак не мешает банкам показывать табло с валютами через витрину, напоминает Путиловский. В указании подчеркивается, что ограничения также не распространятся на размещение информации о курсах в СМИ, в интернете и мобильных банковских приложениях.

Из опроса крупных российских банков следует, что де-факто уличные табло с курсами в подавляющем большинстве случаев уже давно остались только у нелегалов. В частности, наружное информирование о курсах давно не используется в ВТБ, Росбанке, Московском кредитном банке, заявили "РГ" их представители. В Сбербанке по стандартам работы офисов информационные табло с котировками валют размещаются внутри отделения рядом с непосредственным местом обмена, сообщил его представитель. В Райффайзенбанке и Альфа-Банке уличных табло вообще никогда не было, сообщили в пресс-службах этих кредитных организаций.

Роман МАРКЕЛОВ

