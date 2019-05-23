23.05.2019 08:30 461

Проблема так называемого зарплатного рабства, несмотря на пять лет действия законодательного запрета работодателям безальтернативно определять для сотрудников зарплатный банк, существует до сих пор. Большинство работников, опрошенных «Левада-центром», признались, что работодатель просто поставил их перед фактом получения зарплаты через определенный банк. При этом почти половина опрошенных даже не знают, что у них есть право выбора.

«Левада-центр» провел опрос населения, получающего жалованье на «зарплатную карту», чтобы исследовать вопрос, сталкиваются ли россияне с проблемой «зарплатного рабства». По результатам опроса, которые имеются в распоряжении "Ъ", две трети работников (66%) отметили, что при трудоустройстве на текущее место работы им был предложен только один банк для получения зарплаты, без альтернатив. Остальные, кроме 2% затруднившихся ответить, считают, что выбор у них был. При этом 39% сотрудников сталкивались с такими проблемами при использовании зарплатной карты, как высокие комиссии при снятии наличных в банкоматах сторонних банков, при переводе средств на карты других банков, отсутствие бонусов и слабая развитость сети банкоматов зарплатного банка.

Де-юре «зарплатное рабство» отменено еще в 2014 году. Тогда в Трудовой кодекс были внесены поправки, позволяющие физлицам при устройстве на работу указывать в заявлении банк, в который должна быть переведена зарплата. Также в кодексе прописали право на замену зарплатного банка.

Но, согласно данным опроса «Левада-центра», почти половина россиян (46%) не знает об этих правах. Абсолютное большинство работников (84%) даже не интересуется условиями, которые предлагают другие банки. Лишь 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю — например, из-за опасений негативной реакции, а большинство респондентов (64%) к такой возможности относятся безразлично.

Проблема «зарплатного рабства» была поднята вновь в конце прошлого года частными банками, которых не устраивала монополия крупнейших госбанков на рынке «зарплатных проектов». В октябре они предложили обязать работодателей предлагать сотрудникам список банков с определенным уровнем кредитного рейтинга (надежности) для получения жалованья (см. "Ъ" от 4 октября 2018 года). Однако ЦБ посчитал, что идея создания зарплатного реестра несет риски задержки зарплат.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отмечает, что, когда принимался закон об отмене «зарплатного рабства», против него многие приводили контраргумент: закон излишен, так как действовавшее на тот момент законодательство и так предоставляло право на выбор банка. «Тогда депутаты признали, что это право действительно есть, но оно не транслируется работнику,— пояснил "Ъ" господин Емелин.— Неосведомленность людей о наличии у них права фактически блокирует им использование возможностей, которые им дает финансовая система». Не может волновать то, чего ты не знаешь, заключил он.

По его словам, борьба с «зарплатным рабством» в равной степени заключается как в противодействии недобросовестным практикам навязывания банка работодателями, так и в повышении финансовой грамотности самих граждан. И работа в этом направлении уже ведется. В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка. В апреле ФАС для борьбы с «зарплатным рабством» предложила ввести нулевые комиссии на снятие наличных в любых банкоматах, но глава Сбербанка Герман Греф пригрозил, что это решение «очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматов». Еще одно предложение выдвинул ЦБ: перечислять зарплату в рамках системы быстрых платежей (СБП). Для этого работнику нужно будет лишь предоставить работодателю свой номер телефона, а зарплата будет приходить в тот банк, который он выберет сам среди участников СБП.

Виталий СОЛДАТСКИХ