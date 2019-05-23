23.05.2019 09:20 498

Останкинский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору департамента финансового анализа "Нота-банка" Галине Марчуковой за присвоение 350 миллионов рублей. Ближайшие 3 года и 4 месяца она проведет в колонии общего режима. Кроме того, по приговору суда ей назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Дело Марчуковой было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку она полностью признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве со следствием.

Но Марчукова — не единственный фигурант этого дела. Она занималась криминальным бизнесом вместе с бывшими руководителями "Нота-банка" — братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и гадалкой Ноной Михай при посредничестве своей сестры Ларисы.

Следствие считает, что именно Захарченко предупредил сестер-банкирш о предстоящем обыске

Дело в отношении сестры осужденной — Ларисы Марчуковой Останкинский суд в особом порядке рассмотрит 23 мая. Она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Что касается братьев Ерохиных, то оба уже осуждены. Останкинский суд приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 года колонии, его брата Вадима — к 6 годам, а гадалку Михай — к 3,5 года за присвоение денежных средств и мошенничество по делу о хищении более 2,1 миллиарда рублей из "Нота-банка".

Но это еще не все. Галина и Лариса Марчуковы также известны как хорошие знакомые бывшего борца с коррупцией полковника полиции Дмитрия Захарченко, в квартире сестры которого нашли целый склад денег — на общую сумму почти 9 миллиардов рублей. Следствие считает, что именно он предупредил сестер о предстоящем обыске в банке. В деле Захарченко Марчуковы проходят одними из основных свидетелей.

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей и дала показания, изобличающие Захарченко и других фигурантов дела. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко деньги — часть похищенных у банка средств.

Владимир ПОЛЕТАЕВ

