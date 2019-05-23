23.05.2019 09:40 412

Как ни странно, но самый волатильный инструмент на рынке — криптовалюта — выступает средством защиты активов для китайцев. Именно поэтому курс биткоина рос весь 2017 год и взлетел пару недель назад. Сколько еще может продлиться его рост?

С 1 апреля по 16 мая 2019 года цена главной криптовалюты — биткоина — выросла почти на 100%, c $4,1 тыс до $8,3 тыс. Это многих заставило вспомнить о впечатляющем ралли 2017 года, когда стоимость «монеты» выросла с $990 до $19 600. После коррекции 2018 года, в ходе которой весь прогресс был потерян почти так же стремительно, как и набран, общественность разделилась на два лагеря: скептиков, которые поставили крест на перспективах криптовалют, и верных приверженцев, продолжающих говорить о неизбежности момента, когда за 1 биткоин будут давать $50 тыс или даже $100 тыс.

Каковы же причины роста волатильности биткоина? И каковы в целом перспективы криптовалют?

Ответ на китайском

Ключ к разгадке роста спроса на биткоин, на наш взгляд, находится в Китае. Дело в том, что руководство страны уже несколько лет активно борется с выводом капитала за рубеж. Китайские граждане сейчас стремительно богатеют. При этом они выбирают зарубежные активы, которые для них привлекательны не столько в смысле диверсификации вложений и дополнительной прибыли, сколько с точки зрения спокойствия и возможности избежать излишнего контроля со стороны местных регуляторов.

Наиболее острая фаза ограничений со стороны китайских властей пришлась именно на начало 2017 года. С того момента для обмена юаня на доллары стало необходимо сообщить дополнительные сведения о происхождении средств и предполагаемых целях расходов, в том числе предоставляя подтверждающие документы. Действовала и ограничительная квота, согласно которой в год можно было приобрести не более $50 тыс. Особый контроль Пекина был направлен на крупные инвестиции корпораций и физических лиц. После принятых мер в течение 2017 года произошло активное укрепление китайского юаня к доллару, с 6,95 до 6,25 юаней за доллар к февралю 2018.

Покупать доллары стало сложно и неудобно, и поток средств хлынул в сторону криптовалют. Спрос со стороны китайских граждан был, конечно, не единственной причиной роста криптовалют, но точно имел решающее значение на начальной стадии роста курса.

Именно очередное усиление контроля со стороны властей Китая подстегнуло несколько недель назад новую волну спроса на биткоин. Местное издание South China Morning Post сообщало ранее, что теперь граждане не могут получить в банке более $3000 наличными без предъявления документов, подтверждающих необходимость валюты. Логично, что каждое ужесточение правил конвертации оборачивается уходом в тень, то есть в криптовалюты.

Передовое регулирование

Биткоин действительно выступает в некоторой степени хеджем. Отследить детали транзакций и владельцев средств практически невозможно. Это, с одной стороны, может быть полезно в некоторых ситуациях, с другой — создает благоприятную почву для того, чтобы скрывать доходы, уходить от налогов и заниматься незаконной торговлей. В этом смысле вопрос о регулировании криптовалют является краеугольным камнем. Для полноценного признания и широкого практического применения такое регулирование необходимо, но оно труднореализуемо, и к тому же нарушит один из ключевых аргументов сторонников цифровых монет — идею децентрализации и анонимности.

Можно понять и власти Китая. Перед страной стоит амбициозная задача — поддержать высокие темпы роста экономики, в то же время повышая уровень жизни и благосостояния граждан. После замедления экономики в 2018 году на фоне обострения торговых отношений с США было принято множество стимулирующих мер, большинство из которых предполагает увеличение госрасходов ради поддержания объемов потребления. Но эффективность таких решений будет неизбежно снижаться в условиях оттока капитала. Поэтому Китай всячески пытается ограничивать сферу криптовалют — то, что сложнее всего поддается контролю.

В 2017 году власти страны запретили ICO — первичное привлечение средств для реализации проекта через выпуск токенов, похожее по замыслу на традиционное для фондовых бирж IPO, но фактически нерегулируемое. Эта идея представляется достаточно резонной, учитывая, что подавляющее большинство ICO дальше сбора средств не пошли и конечный продукт так и не предоставили, однако почти ни одна страна не была столь активной в этом направлении. Следующим шагом официального Китая стало давление на биржи криптовалют. Их деятельность также оказалась вне закона благодаря директиве Народного Банка. В результате компании вынуждены были перерегистрироваться за границей в более лояльных юрисдикциях.

Однако эти шаги властей вряд ли можно считать результативными — интерес к криптовалютам не упал, более того, техническая возможность торговли ими осталась. Наиболее радикальным шагом, который пока не был использован, но является сильным страхом для криптосообщества, выступает потенциальный запрет на майнинг криптовалют в Китае. Не секрет, что именно там сосредоточены рекордные мощности для «добычи». На текущий момент эти опасения не реализовались, но риск сохраняется.

Чего стоят криптовалюты

Перспективы криптовалют в целом, на наш взгляд, остаются туманными, несмотря на восстановление позиций в последние недели. Основные доводы скептиков заслуживают внимания.

По графику биткоина и любых других криптовалют очевидно, что это был «финансовый пузырь», который сдувался весь 2018 год. Теперь ключевой вопрос заключается в том, как оценить справедливую фундаментальную стоимость криптовалют без учета субъективных предположений об их будущей пользе и абстрагируясь от того, что это просто некий инструмент, который может принести сотни процентов доходности за пару недель, а может и такие же убытки. Для оценки национальных валют, акций и облигаций компаний существует широкий инструментарий. В первую очередь это то, что за инструментом стоит некий актив/обязательство, генерирующий денежный поток (акции или облигации) или страна с ее экономикой, внешней торговлей, потреблением и политикой Центрального Банка.

В ситуации с криптовалютами все обстоит иначе. Мы видим успешное применение технологии блокчейн для выборочных коммерческих нужд, которое сложно оценить в контексте стоимости криптовалют. Также мы видим интерес к криптовалютам, который подкрепляется либо желанием уйти от местного регулятора, либо желанием заработать быстро и много. Имеет ли что-либо из этого фундаментальную стоимость?

На текущий момент криптовалюты очень мало используются для расчетов, а это основная цель платежного инструмента. Тенденция легко объясняется: подавляющее большинство держателей криптовалюты получают доходы национальными деньгами, долларами, евро или юанями. Вместе с волатильностью «цифровых монет» это делает расчеты в них невозможными, так как стоимость товара в долларах за пару недель может измениться на десятки процентов. За последнее время было развеяно много мифов относительно криптовалют, в том числе об ограниченном количестве биткоинов (за счет ответвлений от основной цепочки, так называемых форков, кратно растет число монет), о децентрализации (фактически торговля происходит через централизованные биржи, а создатели криптовалют могут влиять на их судьбу) и многих других.

Однако эти доводы не останавливают желающих получить доходность, в разы превосходящую доходность классических инвестиционных инструментов. Желание некоторых людей увести свои сбережения в тень, вероятно, также никуда не денется. Помимо этого, в руках создателей и первых последователей криптовалют находится несоизмеримое количество монет, то есть сохраняется возможность для ценовых манипуляций, поэтому не стоит исключать дальнейшего роста биткоина. Однако по уровню риска подобные инвестиции являются абсолютно несоизмеримыми с традиционными финансовыми активами.

Вадим КРАВЧУК, Forbes Contributor

