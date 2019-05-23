23.05.2019 09:50 402

Минэкономразвития в IV квартале этого года планирует представить прогноз социально-экономического развития России до 2050 года. Об этом говорится в документе министерства с планами работы на 2019-й, с которым ознакомились «Известия». Настолько долгосрочный план ведомство готовит впервые, прежде Минэк представляло свои расчеты на ближайшие 18 лет. При этом, как показывает статистика, прогнозные показатели не всегда совпадают с реальными даже при планировании на трехлетний период. Эксперты уверены, что для объективности данных долгосрочные стратегии развития страны должны готовить независимые агентства, поскольку госструктуры связаны административными ограничениями и обременены достижением показателей.

На 30 лет вперед

До конца этого года Минэкономразвития разработает новый долгосрочный прогноз социально-экономического развития России — до 2050 года. Такой пункт содержится в публичной декларации целей и задач министерства на 2019 год (есть в распоряжении «Известий»).

Ранее министерство никогда не готовило документы на столь отдаленную перспективу. На данный момент самый долгосрочный прогноз министерства — на 18 лет вперед, до 2036 года. В нем говорится, что каждый год инфляция в стране будет на уровне 4%, экономика начнет расти темпами выше 3% после 2025-го, а цена на нефть всё это время будет в диапазоне $50–60 за баррель.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопрос «Известий» о том, какие факторы планирует учитывать министерство при составлении документа до 2050 года.

Минэк познается в сравнении

Реалистичность прогнозов, которые готовит Минэкономразвития, нередко подвергается сомнению экспертным сообществом. «Известия» сравнили прогнозные показатели плана на 2017–2019 годы, который министерство подготовило осенью 2016 года, с тем, как они воплотились в реальности. Так, в «базовом» варианте, который использовался для планирования бюджета, рост ВВП в 2017 году был заложен на уровне 0,6%, в 2018-м — на 1,7% и в 2019-м — на 2,1%. В варианте прогноза «базовый +», который в министерстве называли наиболее вероятным, рост экономики прогнозировался в 2017 году на 1,1%, в 2018-м — на 1,7% и в 2019-м — на 2,4%.

По данным Росстата, в 2017 году рост экономики составил 1,6%, что оказалось выше прогнозов Минэка в обоих вариантах. В 2018 году, по оценке Росстата, ВВП России увеличился на 2,3%. Это также превзошло ожидания Минэкономразвития.

Инфляцию в 2016 году Минэк прогнозировало в «базовом» варианте на целевом уровне 4% на протяжении всей предстоящей трехлетки, а в варианте «базовый +» в 2017 году она должна была составить 4,5%, в 2018-м — 4,3% и в 2019-м — 4,1%. Оценка Росстата свидетельствует, что в 2017 году годовая инфляция опустилась до уровня в 2,5%. Годовую инфляцию в 2018 году Росстат оценил в 4,3%, что совпадает с прогнозом Минэкономразвития в варианте «базовый +».

Таким образом, из основных сравниваемых показателей 100-процентное совпадение было только в одном случае.

Пожелания бизнеса

Глава объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин считает, что для большей реалистичности долгосрочные прогнозы должны делать по заказу министерства национальные независимые и авторитетные консалтинговые агентства, не связанные по рукам и ногам административными ограничениями. Орган госвласти, по мнению Александра Калинина, всегда находится под бременем отчетности и ответственности, поэтому вынужден «рисовать определенную картинку». Глава «Опоры России» отметил, что бизнес не опирается на такие долгосрочные прогнозы, поскольку компаниям важнее краткосрочное планирование на 3–5 лет на их рынках или же на рынках, на которые они только собираются выходить, а не в целом по стране.

Кроме того, по мнению главы «Опоры России», такие долгосрочные прогнозы не принесут особой пользы бизнесу, поскольку сегодня структура экономики трансформируется на глазах, нарастает доля цифровизации. Также любая рыночная экономика циклично переживает кризисы. Он считает, что Минэкономразвития следует сосредоточиться не на составлении долгосрочных прогнозов на 30 лет вперед, а на исполнении национальных проектов на качественном и революционном уровне.

Прогноз на 30 лет вперед, созданный в сегодняшних реалиях, не несет никакой информативности и будет совершенно бесполезен к указанной дате, считает доцент РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев. По его словам, разрабатываемый документ должен носить, скорее, целевой характер, то есть демонстрировать показатели, к которым следует стремиться, но никак не реальный прогноз. Дело в том, что с учетом технологических революций, частых смен методологий расчетов показателей сегодняшние прогнозы могут оказаться никому не нужными, потому что многие индикаторы к этому времени попросту устареют и не будут использоваться. Стратегии в России меняются чуть ли не каждый год, отмечает эксперт, поэтому Минэкономразвития целесообразнее делать прогнозы и ставить целевые показатели на политический цикл, а не на такой долгий срок.

Елена РОЖКОВА

