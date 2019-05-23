23.05.2019 10:10 412

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые с прошлого года по закону отвечают перед клиентами за сохранность их средств и доходность инвестиций, начали перекладывать эту (фидуциарную) ответственность на управляющие компании (УК), отметили в ЦБ. Впрочем, от этих действий рыночные управляющие, которые готовы брать на себя риски ради перетока активов из кэптивных компаний, могут даже выиграть, указывают эксперты.

НПФ перекладывают ответственность за сохранность и доходность пенсионных средств (фидуциарную) на УК, которые занимаются их инвестированием, заявил в среду на конференции «Российский фондовый рынок» директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин. «Это очень правильная, положительная тенденция,— пояснил он.— Не должно быть такого, чтобы фонд за все отвечал, а при этом УК может позволить себе делать все что угодно, и у фонда не будет возможности регрессом потребовать в случае неблагоприятных последствий возмещения убытков». В одной из управляющих компаний подтвердили, что, действительно, некоторые фонды уже внесли изменения в договоры касательно фидуциарной ответственности.

С 18 марта 2018 года вступили в силу поправки в закон об НПФ, согласно которым пенсионные средства должны быть инвестированы «исключительно в интересах» клиентов «с должной степенью заботливости и осмотрительности». При этом приобретение активов в момент заключения сделки должно происходить «на наилучших доступных для фонда условиях (в том числе соотношения риска и ожидаемой доходности)». Если же клиент недополучил доход или же потерял средства, НПФ обязан возместить их за счет собственных средств. При этом решение о том, совершил ли фонд ошибку и сколько средств должен возместить, принимается регулятором на основе мотивированного суждения (см. "Ъ" от 12 февраля 2018 года ).

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в середине апреля отмечал, что Банк России пока «никого не привлекал к фидуциарной ответственности: не требовал восполнить капитал или изменить структуру активов». Впрочем, возможно, регулятор собирает данные проверок: в том же месяце на встрече с представителями НПФ господин Пронин предупредил их, что регулятор планирует провести по всем фондам анализ сделок по размещению депозитов и приобретению облигаций за предшествующие двенадцать месяцев. «Информация об указанных сделках доступна Банку России из отчетности НПФ и спецдепозитариев, на основе этих данных и проводится анализ. В случае возникновения вопросов по конкретным сделкам запрашиваются пояснения»,— пояснили вчера в ЦБ.

«Мы не собираемся никого наказывать за неуспех. Ни в коем случае!», — Филипп Габуния, директор департамента Банка России о фидуциарной ответственности НПФ, 16 марта 2017 года



«С введением в действие закона (о фидуциарной ответственности.— "Ъ") фонд не только передает в управляющие компании активы, но и отвечает за организацию инвестирования»,— указывает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Ирина Алеева. По ее словам, логика закона в том, что НПФ «контролирует инвестдеятельность и влияет на УК через штрафные санкции (например, уменьшение вознаграждения) или отказ от ее услуг».

Для рыночных УК введение фидуциарной ответственности НПФ и даже перекладывание ответственности за инвестирование пенсионных средств фондами на управляющих, скорее, благо, считает заместитель гендиректора «Газпромбанк — Управление активами» Вадим Сосков. «Акционер фонда дважды подумает, насколько он готов инвестировать в интересный ему, но ненадлежащий актив, а значит, ему, скорее всего, будет не нужно работать через кэптивную компанию. Для рыночных компаний перенос ответственности с НПФ является увеличением рисков, но они готовы брать их на себя, получая больший объем пенсионных средств под управление»,— утверждает он. Сейчас «правят бал НПФ», возражает топ-менеджер одной из управляющих компаний: их несколько десятков, а УК — несколько сотен. «Деньги у НПФ. Не согласен с условиями фонда — так выстроится очередь из желающих получить деньги, которыми ты управлял»,— сетует собеседник "Ъ".

Илья УСОВ