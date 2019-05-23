23.05.2019 10:20 537

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы. Такие данные содержатся в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК), которая проводит ежегодные исследования платежной отрасли. Также четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и «Русский стандарт») вошли в европейский топ-45 банков, обеспечивающих прием карт в офлайн-магазинах.

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сredit Mutual и Credit Agricole. У лидера — WorldPay — по итогам 2018 года транзакции превысили $400 млрд.

Nilson Report подготовила свое исследование на основе анализа операций, осуществленных по картам платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay, а также национальных карточных систем. Для России это карты «Мир» и «Про100» («Просто» — платежная система Сбербанка, выпуск карт прекращен в конце 2016 года).

В сфере интернета и мобильного эквайринга Сбербанк занимает четвертое место по объемам транзакций среди европейских банков и первое среди российских, оценили в Nilson. На десятом месте европейского рейтинга расположился ВТБ, еще два российских банка — Тинькофф Банк и Альфа-банк — расположились на 13-м и 15-м местах соответственно.

При этом у Сбербанка наименьшая среди российских банков доля интернет-эквайринга в общем числе транзакций, проведенных через устройства для приема карт, — 4,1%. В интернет-магазинах и через мобильные устройства Сбербанк обработал 584 млн транзакций, в то время как через POS-терминалы, установленные в офлайн-магазинах, — около 14 млрд платежей, в том числе 2,38 млрд транзакций по картам «Мир».

У ВТБ доля онлайна значительно выше и находится на уровне 19%: за 2018 год банк обеспечил прием в интернете и на мобильных устройствах 258 млн платежей, тогда как в обычной рознице — 1,3 млрд (из них по картам «Мир» — 94,2 млн). Интернет и мобильный эквайринг преобладют над розничным у Тинькофф Банка (доля 92,1%) и Альфа-банка (96,2%): за прошлый год эти кредитные организации обеспечили в данном сегменте проведение 214 млн и 177 млн платежей.

Как за год изменился офлайн-эквайринг российских банков

Сравнительные данные с прошлым годом эксперты Nilson приводят только по обороту карт Visa и Mastercard в офлайн-торговле. В 2018 году Сбербанк обслуживал 1,7 млн POS-терминалов в 1,16 млн магазинах. Это составляет 65,3% от рынка всех POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях России. Число обработанных банком транзакций за год выросло на 37%, до 11,9 млрд, а их объем увеличился на 28% ($126,4 млрд).

ВТБ, который занимает второе место среди российских банков, в прошлом году принимал платежи через 264 тыс. терминалов в 117,5 тыс. торгово-сервисных предприятиях. В европейском рейтинге ВТБ опустился на одну позицию, до 17-го места, сократив за год на 3% число обработанных транзакций по картам (1,2 млрд), но нарастив их объем на 9% (до $25,2 млрд).

На третьем месте в российском рейтинге и на 33-м в европейском (плюс одна позиция за год) находится Газпромбанк. Количество и объем обеспеченных им платежей выросли на 16%, до 526 млн, и 25% ($8 млрд) соответственно. На конец 2018 года Газпромбанк установил 54 тыс. терминалов почти в 30 тыс. торговых точек.

Замыкает четверку российских лидеров банк «Русский стандарт», который принимал платежи через 699 тыс. терминалов в 433 магазинах. Он находится на 43-м месте (минус одна позиция за год) среди лидеров европейского эквайринга. Банк на 9% увеличил число проведенных платежей (366 млн) на $5,2 млрд. (–8% за год). Косвенно в рейтинге присутствуют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк: их материнские компании занимают 22-е и 25-е места в рейтинге офлайн-эквайринга, но российский бизнес отдельно не выделяется.

В 2018 году основным источником роста рынка эквайринга стали дополнительные сервисы, прокомментировала результаты исследования директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Заметный вклад внесло, по ее словам, и массовое подключение к безналичной оплате компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Евгения ЧЕРНЫШОВА