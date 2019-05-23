23.05.2019 10:30 437

Сбербанк стал владельцем Vikay Industrial ltd. — кипрской компании, которой принадлежат 80% крупнейшего в России независимого (не входящего в вертикально интегрированные холдинги) НПЗ — Антипинского (Тюменская область) . Это следует из выписки из кипрского реестра компаний (на переход компании в собственность Сбербанка первым обратил вниманиеРБК). Сбербанк с 17 мая владеет 100% Vikay Industrial через свою кипрскую структуру — SBPR Cyprus SPV Limited. Оставшиеся 20% в Антипинском НПЗ принадлежат однокурснику президента Владимира Путина, адвокату Николаю Егорову.

Ранее Vikay Industrial поровну принадлежал владельцу НК «Новый поток» Дмитрию Мазурову и давнему знакомому и соратнику мэра Москвы Сергея Собянина (еще по тем временам, когда тот был губернатором Тюменской области) — Владимиру Калашникову. У Сбербанка в Vikay Industrial была «золотая акция».

Уже после того, как у Vikay Industrial сменился собственник, 18 мая Антипинский НПЗ подал в арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. За две недели до этого активы НПЗ на $225 млн были арестованы по решению Высокого суда Лондона по иску трейдинговой «дочки» ВТБ — VTB Commodities Trading.

Мощность Антипинского НПЗ составляет 9 млн т нефти в год. Сбербанк — основной кредитор завода, предприятие должно банку почти $3 млрд. В залоге у банка были акции Vikay Industrial и имущество завода. Еще в 2018 году управление Антипинским НПЗ фактически перешло к Сбербанку — банк сменил менеджмент завода и начал искать покупателя на него. Среди претендентов на завод называли азербайджанскую государственную компанию SOCAR , а также структуры Михаила Гуцериева. Структуры Гуцериева совсем недавно стали владельцем еще одного входившего в «Новый поток» предприятия — Афипского НПЗ (сейчас сделка оспаривается в суде компанией «Управление развитием», связанной с Дмитрием Мазуровым).