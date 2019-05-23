Рубль в минусе из-за риска затяжной торговой войны и неопределенности с Brexit

23.05.2019 13:00 458

Рубль дешевеет на фоне негативных настроений глобальных рынков, вызванных торговым противостоянием США и КНР, а также неопределенной ситуацией с выходом Великобритании из ЕС, однако сдерживающим его ослабление фактором выступает российский налоговый период, чей пик приходится на 27-28 мая.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,48, и российская валюта теряет 9 копеек от уровней предыдущего закрытия.

Выше отметки 64,50 рубля за доллар некоторые участники рынка отмечают рост предложения экспортной выручки.

К евро рубль дешевеет на две копейки, к 10.30 МСК котировки были вблизи 71,84.

Рубль сегодня утратил локальную поддержку, которую он получает в текущем году непосредственно перед и во время аукционов ОФЗ за счет значительного иностранного спроса на российский рублевый госдолг на первичном рынке.

"Ключевым драйвером для рубля по-прежнему видим общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран", — считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

В четверг на глобальных рынках преобладает исход из рискованных активов, поскольку инвесторы опасаются, что торговый конфликт между США и Китаем может приобрести затяжной характер, и это продолжит оказывать давление на все сегменты мировой торговли.

Одновременно происходит не добавляющее оптимизма инвесторам углубление кризиса вокруг выхода Британии из ЕС, в частности, сегодня стало известно, что премьер-министр Тереза Мэй в пятницу может объявить об уходе со своего поста.

На этом фоне среди сырьевых и развивающихся валют с начала дня преобладает отрицательная динамика, а доллар США приблизился к максимумам 4 недель в паре с евро и против 6-валютной корзины.

Баррель Brent дешевеет на 0,7% и оценивается в $70,45. Нефть продолжает снижаться на фоне роста запасов нефти в США и слабого спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

В понедельник, 27 мая, в России завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а днем позже — налога на прибыль, в связи с чем экспортеры могут увеличить предложение валютной выручки для расчетов с бюджетом.

По оценке Поддубского из Промсвязьбанка, общий объем выплат в этот период может составить около 1,24 триллиона рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА