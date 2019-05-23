23.05.2019 15:00 431

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил продление так называемой "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.

"Мы договорились сделать максимально удобным для людей процесс оформления прав на дома, которые они ранее построили на садовых участках, будь это летняя дача, садовый дом или капитальный жилой дом, в котором можно жить круглый год", — напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Поэтому решено продлить упрощенную регистрацию прав на такое жилье до 1 марта следующего года. "Людям пока не нужно направлять уведомления. Людям надо этим периодом воспользоваться", — добавил глава правительства.

Владимир КУЗЬМИН

