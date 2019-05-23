Опубликованная вчера статистика о резком росте промышленности удивила экспертов и министра Орешкина. А уже сегодня Росстат ее отозвал, заявив, что проводит служебное расследование

Накануне Росстат сообщил, что рост российской промышленности в апреле составил 4,9%, что является максимумом за два года. Из статистики следовало, что в прошлом месяце выросли практически все отрасли, а добыча газа резко прибавила 16%.

Опубликованные данные удивили экспертов: столь значительный и резкий рост противоречил замедлению экономики на 0,5% в годовом выражении, о котором Росстат сообщил на прошлой неделе. В частности, специалисты указали на расхождение данных Росстата о добыче газа со сведениями, которые предоставило профильное предприятие «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК): оно заявило о приросте лишь в 3,5%, писал «Коммерсант». Газета добавила, что подобные «странности статистики газовой отрасли» неформально обсуждали в правительстве. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями« специалисты также называли статистику Росстата «странной» и полагали, что реальный рост промышленности в прошлом месяце без учета календарного и газового фактора составил от 2,1% до 3,6%.

Удивление выкладками Росстат высказал сегодня и министр экономического развития Максим Орешкин: «Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата», — отметил министр (цитата по ТАСС). Позже он заявил, что «ключевой задачей для Росстата является качество данных, такие ошибки недопустимы» (цитата по «РИА Новости»).

Спустя почти два часа после первого заявления Орешкина Росстат объявил, что отзывает опубликованные в среду данные. Ведомство утверждает в сообщении, поступившем в редакцию, что получило ошибочные сведения об объемах добычи газа от одной из добывающих компаний в Ямало-Ненецком автономном округе. Росстат добавил, что проводит в связи с ситуацией внутреннее расследование.

Ведомство уже скорректировало данные, но цифры изменились незначительно: рост промышленности в апреле составил 4,6% вместо 4,9%. А вот добычу газа «сократили» заметно: согласно новым данным, она выросла лишь на 2,6% вместо 16%, то есть, оказалась даже ниже оценок ЦДУ ТЭК.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

