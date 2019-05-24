24.05.2019 08:50 451

Бессменный руководитель «Ильюшин Финанс и Ко.» Александр Рубцов, возглавлявший ее 20 лет, покидает компанию. Тем самым он уходит со всех постов в авиационной отрасли — в апреле он покинул пост главы «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и вице-президента «Иркута». Его кресло в ИФК займет заместитель Сергей Туркин. Участники рынка отмечают вклад господина Рубцова в продвижение российских самолетов постсоветского периода. Но его уход не выглядит неожиданностью: без доступа к льготному банковскому финансированию ИФК не может конкурировать с другими лизинговыми компаниями в продвижении новых самолетов.

Совет директоров ИФК 23 мая принял решение об окончании работы Александра Рубцова во главе компании, рассказали "Ъ" несколько источников в отрасли и подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, ключевой акционер ИФК). Господин Рубцов остается акционером лизинговой компании с пакетом 3,14%. Господин Рубцов руководил ИФК с момента основания компании в 1999 году.

В 2017 году он возглавил ГСС (входит в ОАК), где должен был решить проблемы поддержания летной годности и послепродажного обслуживания самолетов SSJ 100. В апреле 2019 года его сменил бывший руководитель профильного департамента Минпромторга Равиль Хакимов. По информации "Ъ", господину Рубцову была предложена позиция заместителя гендиректора ГСС, но он отказался. Топ-менеджер примерно в то же время покинул и «Корпорацию "Иркут"», также входящую в ОАК, где занимал должность старшего вице-президента по маркетингу и продажам гражданской авиатехники.

В ИФК рассказали, что экс-гендиректор уходит по соглашению сторон и продолжит карьеру «в смежной отрасли». Лизинговую компанию возглавит заместитель гендиректора по экономике и финансам Сергей Туркин, к исполнению должностных обязанностей он приступит 28 мая. В ОАК сообщили, что первоочередными задачами нового руководителя ИФК станет разработка и реализация программы повышения ее финансовой устойчивости, подготовка программы развития бизнеса и передача в лизинг судов, находящихся в портфеле. В Минпромторге и ВЭБе (у последнего 21,39% в ИФК) не комментируют уход господина Рубцова.

Источник "Ъ" на рынке говорит, что Александру Рубцову удавалось разместить даже то, что обычно не продается. «Не совсем понятно, как ему удалось убедить Cubana (кубинский национальный авиаперевозчик.— "Ъ") взять Ил-96, самолет еще более проблемный, чем SSJ 100»,— говорит он. По его словам, главная болевая точка Ил-96 — двигатели ПС-90А. «Когда Ил-96 эксплуатировал "Аэрофлот", у него в парке было 6–7 судов этого типа, на каждом по четыре двигателя. Почти каждый день техническому персоналу приходилось менять один мотор»,— рассказывает он.

Другой собеседник "Ъ" считает, что экс-президенту ГСС для решения проблем эксплуатации SSJ 100 необходимо было в первую очередь менять условия договоров с вендорами, к которым ГСС не могла применять штрафные санкции за срыв сроков ремонта. Также надо было снижать стоимость расходных материалов, часть которых делается на оборонных заводах. «При этом за время работы Рубцова у ГСС появилось больше комплектующих для ремонта самолетов»,— отмечает он.

«Отделять ИФК от Александра Рубцова достаточно сложно: именно он определял то, чем эта компания стала»,— говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В первый период деятельности ИФК, до образования ОАК, компании удалось продать больше самолетов, чем кому бы то ни было, причем «без коррупционных скандалов». Производство Ил-96 в Воронеже и Ту-204 в Ульяновске в то время — почти полностью заслуга ИФК, говорит эксперт. «ИФК сохраняла производство гражданских самолетов на Воронежском и Ульяновском заводах, но они не вечны. Эксплуатировавшие их компании — "Владавиа", "Саратовские авиалинии" — ушли с рынка, остался только ремаркетинг»,— говорит господин Пантелеев. Он отмечает, что за время работы в ГСС Александром Рубцовым были сделаны шаги, направленные на улучшение послепродажного обслуживания SSJ 100, но кардинально переломить ситуацию за отведенное время ему не удалось.

Эксперт добавил, что без доступа к льготному банковскому финансированию ИФК сейчас сложно бороться за размещение новых самолетов с другими российскими лизинговыми компаниями. При этом подержанные суда имеют ограниченный спрос.

Герман КОСТРИНСКИЙ