24.05.2019 09:00 467

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями, следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроект направлен президенту, правительству, в Совет Федерации и комитеты Думы. На внесение поправок отведено 30 дней.

Среди авторов законопроекта — глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Как ранее писал РБК, операторы платежей в случае принятия закона будут отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают соответствующие пороги. Это не означает, что такие платежи автоматически считаются отмыванием.

«Для людей это ничего не означает, они вообще не заметят. Это касается только организаций», — прокомментировал РБК Аксаков. Сопредседатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин сказал, что охватываемые законопроектом операции — сфера, в которой недостаточно контроля, и назвал ее серой зоной.

Андрей ГАТИНСКИЙ