24.05.2019 09:10 455

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится. Это следует из писем Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России (есть у «Известий»). Ритейлеры прогнозируют, что их прибыль, за счет которой можно было сдерживать рост цен, из-за расходов на эквайринг в 2019 году снизится на 10%. Финансовые организации приводят контраргумент: чтобы заместить потерю доходов от безналичных платежей, они будут вынуждены ухудшать условия по кредиткам и программам лояльности. Эксперты полагают, что для потребителей выгоднее, чтобы в споре победил ритейл, поскольку в торговле выше конкуренция и больший объем выигранных на эквайринге средств пойдет на благо покупателя.

Сдержать цены

Ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров — они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР). Обращение направили к очередному заседанию рабочей группы по регулированию тарифов за оплату картой. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок, следует из письма.

Затраты продуктовых торговых сетей за эквайринг в общем объеме расходов выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в 2019-м, аргументируют свою позицию ритейлеры. Это довольно существенный показатель, поскольку около 80% издержек ритейла — это плата производителям и дистрибуторам за поставки товаров.

Кроме этого, «оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией», говорится в письме. По данным финансовой отчетности ритейлеров, подготовленной по международным стандартам (МСФО), затраты на эквайринг для продуктовых магазинов составляют 0,4–0,8% от оборота, тогда как расходы на обслуживание наличной выручки — 0,2%. «Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными», — пишут в АКОРТ.

Аналогичной точки зрения придерживаются в другом объединении — Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Там также пишут в АБР, что средняя ставка по эквайрингу составляет 1,2–1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%, что препятствует распространению безналичных платежей. Президент АКИТ Артем Соколов пояснил «Известиям», что средства, сэкономленные в результате более низких комиссий, компании направят на улучшение предложений и сервисов для клиентов.

Ответный удар

В банковском сообществе приводят контраргументы. Как сказал «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае снижения финансовыми организациями тарифов за эквайринг и интерчейндж (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций. — «Известия») им придется ухудшить условия по кредитным картам и отказаться от программ лояльности.

— Около 15% покупок по безналу оплачиваются кредитной картой. Условия таких займов ухудшатся, если банки понизят тарифы. Это приведет к падению спроса в этом сегменте как минимум на треть, — заявил Алексей Войлуков.

Оценки расходов ритейла на обслуживание наличной выручки, по его словам, существенно занижены. Торговые компании не включили в расчеты внутренние прямые и косвенные затраты на работу с наличкой — замедление обслуживания клиентов, зарплату кассирам.

Победу торговле

В торговле в отличие от финансового рынка конкуренция намного выше, поэтому для клиента выгоднее, если в споре за эквайринг все же выиграют ритейлеры, полагает президент НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Они направят больше средств, сэкономленных на комиссиях за безналичную оплату, на благо покупателя, чем банки сейчас расходуют на программы лояльности, например кэшбэк, пояснила она. Однако для того чтобы это произошло, свои финансовые аппетиты должен умерить весь спектр участников рынка безналичных платежей — банки-эквайеры, эмитенты карт и платежные системы, а добиться таких жертв от всей отрасли будет сложно, уверена Алма Обаева.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» заявила, что эквайеры должны снижать уровень своих тарифов. При помощи регулятора банкам и сетям уже удалось прийти к ряду решений: понизить комиссии для социально значимых товаров и услуг, а также крупных покупок. Но это только первый этап, уточнила она. Дальнейшее сокращение ставок возможно благодаря распространению системы быстрых платежей (СБП) ЦБ. Следующий этап ее развития — это возможность расплачиваться в магазинах не картой, а через мобильное приложение СБП.

— В этом случае тарифы будут невысокие, значительно ниже комиссий, которые банки берут за эквайринг. Будет реальная конкуренция, — сказала глава ЦБ.

В ФАС, ЦБ, а также в платежных системах «Мир», Visa и MasterСard на просьбу «Известий» прокомментировать расчеты ритейлеров, а также оценить эффект от снижения платы за эквайринг не ответили.

Вопрос уменьшения комиссий подробно обсуждается банками, ритейлерами, платежными системами и ведомствами с конца прошлого года. Ранее на отдельном заседании по этому вопросу у вице-премьера Дмитрия Козака было решено до конца марта подготовить специальный меморандум, регламентирующий права и обязанности всех сторон. Однако документ так и не был подписан. Вместо него в Ассоциации банков России (АБР) была создана рабочая группа, которая должна урегулировать все споры в ручном режиме.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

