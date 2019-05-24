24.05.2019 09:40 622

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 25 июля бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.

Он обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Представитель следственного ведомства, выступая в суде и аргументируя ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО экс-министра, подчеркнул, что при обыске в квартире арестованного было обнаружено наркотическое вещество. Следствием уже получены подтверждающие данные химической экспертизы. По этому факту административные материалы для принятия решения переданы в полицию.

Следователь заявил, что главный фигурант уголовного дела, находясь на свободе, может сбежать от правосудия за границу, воспользовавшись своими связями. А также повлиять на ход расследования дела.

Защита настаивала на изменении меры пресечения для Абызова на более щадящую — домашний арест или подписку о невыезде. За освобождение под залог защита ранее предлагала один миллиард рублей.

Суд принял сторону следствия и продлил пребывание бывшего министра в "Лефортово" еще на два месяца.

По этому делу проходят шесть фигурантов. Все находятся под стражей. Пятерым срок в СИЗО был продлен несколькими днями раньше.

Следствие настаивает на том, что деятельность экс-министра не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на личное обогащение чисто криминальным путем. По данным следствия, у акционеров новосибирских компаний "Сибэко" и "РЭС" преступное сообщество Абызова похитило средства на 4 миллиарда рублей. У Абызова арестовано имущество. Суд арестовал более 437 миллионов рублей на счетах экс-министра, а также два земельных участка, два жилых дома и 3 квартиры.

Владимир ПОЛЕТАЕВ