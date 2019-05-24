24.05.2019 09:50 584

Платежная система Mastercard начала обсуждать с российскими банками внедрение в банкоматах сервиса снятия наличных через QR-код. Письма с предложением присоединиться к проекту были разосланы кредитным организациям, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.

На первом этапе услуга будет доступна только держателям карт Mastercard тех банков, которые присоединятся к проекту. В дальнейшем Mastercard планирует подключать к сервису карты других платежных систем, рассказал один из источников. Новый функционал потребует от банков обновить программное обеспечение в банкоматах, говорит собеседник РБК.

«В России мы активно развиваем бесконтактную технологию, в том числе и для снятия наличных на банкоматах», — сообщила пресс-служба Mastercard.

Созрели для России

В феврале 2019 года международное подразделение Mastercard представило банкомат с новым сервисом на всемирной выставке Mobile World Congress в Барселоне. Тогда директор по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев сообщил, что платежная система пока не думает о развитии этого сервиса в России.

Mastercard описала, как будет функционировать сервис. Он работает через специальное приложение и QR-код, который необходимо просканировать с экрана банкомата, а затем подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон — это может быть как отпечаток пальца, так и система распознавания лица. После того как банкомат удостоверится в личности держателя карты, он выдаст необходимую сумму. Приложение также поможет найти на карте ближайшие банкоматы и покажет, в каком из них наиболее выгодная комиссия.

Банк «Русский стандарт» подтвердил получение письма, он рассматривает участие в проекте, но не называет сроки, когда этот функционал может появиться в банкоматах. Райффайзенбанк может начать использовать QR-коды, но в долгосрочной перспективе. Банк «ФК Открытие» письма от Mastercard не получал, но планирует самостоятельно внедрять такую технологию, поделился планами вице-президент и директор департамента эквайринга Александр Дынин. В Сбербанке, который уже тестирует похожий бескарточный сервис снятия наличных в банкомате, отказались комментировать инициативу Mastercard. ВТБ ответил, что получил предложение Mastercard присоединиться к сервису и сейчас рассматривает его: «Говорить о каких-то решениях пока преждевременно, так как проект требует детальной проработки». Тинькофф Банк сообщил, что знает об этом предложении.

Евгения ЧЕРНЫШОВА