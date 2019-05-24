24.05.2019 10:00 650

Почти треть россиян считает, что в 2019 году их положение только ухудшилось, а экономические условия в стране – плохие. Каждый четвертый уверен, что в ближайшие годы станет только хуже .

Исследование потребительских настроений провела компания GfK, результаты на своем сайте она опубликовала 22 мая. Первыми на них обратили внимание «Ведомости».

«После недолгого периода оптимизма и надежд, потребительские настроения в 2019 году полны пессимизма», — резюмирует GfK. Как утверждает компания, 53% россиян полагают, что последствия нынешнего кризиса в стране будут ощущаться еще долго – четыре года и более. В 2015-м и 2017-м граждане были чуть более позитивны: четыре года назад в длительный кризис верили только 29%, два года назад эта цифра была уже на уровне 44%.

Почти четверть опрошенных – 24% – заявили GfK, что в ближайшие пять лет экономические условия в стране только ухудшатся. Доля тех, кто думает, что условия улучшатся, составила 20. В то, что ситуация останется без изменений, верят 38%. 16% опрошенных заявили GfK, что их финансовое положение за 12 месяцев улучшилось, 29% — что ухудшилось. Надежды на улучшение своего финансового состояния выразили 23% опрошенных.

Треть россиян считает, что в стране сложились плохие экономические условия, хорошими их назвали 27% участников исследования. О том, что «кризис коснулся меня лично», заявили в этом году 53% респондентов (максимум был в 2017-м – 55%, четыре года назад таких было 43%).

После пика кризиса в 2015 году у россиян была надежда на улучшение ситуации, но пока она на потребительском уровне не реализовалась, прокомментировал результаты опроса гендиректор GfK Александр Демидов. Компания предположила, что происходит «накопление усталости потребителей» и растет доля тех, кого затронул кризис. Вместе с тем, россияне готовятся к потенциальному ухудшению ситуации: все больше респондентов заявляют о намерении отказаться от дорогостоящих покупок, если их материальное положение ухудшится, утверждают в GfK. Конкретных цифр компания, впрочем, не называет.

Что говорят эксперты

Рост ощутивших кризис заметили и в РАНХиГС: в апреле об ухудшении ситуации заявили 33,3% граждан, что почти на 4% больше, чем год назад, пишут «Ведомости». Вместе с тем, выросла и доля тех, для кого ситуация улучшилась – 14,7% против 13,9%.

В «Левада-центре» заметили , что индекс потребительских настроений до сих пор не вышел на докризисные показатели, поэтому, считают исследователи, «говорить о выходе из кризиса 2014 года пока нельзя».

Главный экономист ING Дмитрий Долгин заявил газете, что пессимизм россиян связан в основном с динамикой доходов. По данным Росстата, они продолжают падать. Такого длительного снижения в течение пяти лет в новейшей истории России не было, полагает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

На настроениях россиян сказывается и отсутствие сбережений: по данным РАНХиГС, у 69,1% россиян вообще нет сбережений, у 19,8% они незначительны, указывают «Ведомости». Долгин добавил, что население активно берет кредиты. Экономика на грани рецессии, полагает Тремасов.

На небывало низком уровне находится и индекс потребительского доверия. За последние годы снизилась доля россиян, которые ожидают «отличных» или «хороших» финансовых перспектив на ближайшие полгода, а также на треть сократилось число потребителей, готовых тратить деньги, показало исследование The Conference Board и Nielsen.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

