24.05.2019 10:30 696

По итогам 2018 года пенсионный рынок приблизился к олигополии, а в 2019-м и вовсе стал олигополистическим. Десятка крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) собрала у себя 90% всех пенсионных денег, сконцентрированных в НПФ. При этом центром консолидации стали государственные структуры, которые готовы на себя взять риски, созданные самим государством, частники же избавляются от пенсионных активов. В итоге мы можем получить «госолигополию», полагают эксперты.

Структура рынка частных фондов «максимально приблизилась» к характеристикам олигополистических рынков, приходят к выводу аналитики агентства «Эксперт РА» в своем ежегодном обзоре российской отрасли НПФ (с ним ознакомился "Ъ"). «Доля десяти крупнейших НПФ в совокупном объеме пенсионных резервов и накоплений по итогам 2018 года увеличилась с 81,4% до 88,5%»,— обосновывают они свое заключение. Отсечкой для олигополистического рынка аналитики агентства считают концентрацию рынка у крупнейших игроков на уровне 90%.

В прошлом году завершились два крупных объединения частных фондов: в середине года попавшие в периметр санации банка «ФК Открытие» три НПФ слились на базе «ЛУКОЙЛ-Гаранта» (сейчас НПФ «Открытие», см. "Ъ" от 23 августа 2018 года), а в конце года «Согласие ОПС» и «Нефтегарант НПО» присоединились к фонду «Нефтегарант». НПФ «Открытие» с активами на начало этого года 565 млрд руб. занимал вторую строчку, однако в первом квартале опустился на третье место (активы снизились до 556 млрд руб.), уступив «Газфонду Пенсионные накопления» (563,7 млрд руб.). НПФ «Нефтегарант», как и прогнозировал "Ъ" (см. номер от 14 мая 2018 года), закрепился на девятом месте (205,6 млрд руб.).

Объединение частных фондов продолжилось и в этом году. В первом квартале НПФ «Сафмар» присоединил фонд «Доверие». В результате единый фонд (264,7 млрд руб. активов) по итогам первых трех месяцев года вышел на шестое место, обогнав НПФ «Будущее» (256,5 млрд руб.). В итоге, по оценкам "Ъ", концентрация топ-10 российских частных фондов превысила 90% рынка резервов и накоплений. Впрочем, рынок ОПС уже давно живет в фазе олигополии. На начало прошлого года у топ-10 игроков было сконцентрировано более 92,4% всех пенсионных накоплений, сейчас же этот показатель на 2,6 процентного пункта выше. Рынок негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) более диверсифицирован, но и он приближается к олигополистическому. На начало года у десяти крупнейших игроков было сконцентрировано 89,5% всех пенсионных резервов.

«Вызывает опасение, что на рынке может произойти избыточная концентрация, но пока мы негативных тенденций не видим», — Филипп Габуния, директор департамента Банка России, в интервью РБК, 17 ноября 2014 года

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют дальнейшую концентрацию рынка. «В 2019–2020 годах консолидация рынка продолжится, однако она будет иметь более плавный характер»,— говорится в обзоре агентства. Например, фонд «Большой» продолжает процедуру объединения с НПФ «Владимир» (см. "Ъ" от 26 ноября 2018 года). Планировалось также присоединение к фонду «Будущее» ряда более мелких фондов, принадлежащих инвесткомпании «Ленинградское адажио» (см. "Ъ" от 10 декабря 2018 года). Также, по словам нескольких собеседников "Ъ", близких к центрам консолидации, крупные игроки ведут переговоры или настроены на покупку более мелких.

«Продолжающимся драйвером олигополизации рынка станет его огосударствление»,— прогнозирует гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, частные инвесторы под давлением ужесточающихся регуляторных норм и увеличивающихся регуляторных рисков будут стремиться выйти из бизнеса, даже фиксируя убытки. Вместе с тем госструктуры, обладающие большим лоббистским ресурсом, сохранят тренд на консолидацию вокруг себя пенсионных активов. «В среднесрочной перспективе на пенсионном рынке можно будет увидеть странное явление — сформировавшуюся государственную олигополию»,— резюмирует эксперт.

Илья УСОВ