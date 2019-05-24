24.05.2019 11:00 595

Останкинский суд Москвы приговорил к 3,3 годам колонии сестру бывшего финансового директора ПАО "Нота-банк" Ларису Марчукову по делу о хищении 350 миллионов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Назначить Ларисе Марчуковой наказание в виде 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей. Взять обвиняемую под стражу в зале суда", — огласила решение судья Татьяна Соколова.

Суд оставил под арестом денежные средства в общей сумме более миллиона долларов США, более 30 ювелирных украшений, в том числе платиновый телефон, золотые часы и бриллианты.

Прокурор требовал в прениях приговорить Марчукову к 3 годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Лариса Марчукова заключила досудебное соглашение со следствием, прокурор не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. "Показания обвиняемой помогли следствию и не противоречат показаниями других свидетелей", — сказала прокурор.

Сама обвиняемая и её защитник просили суд назначить мягкое наказание и учесть смягчающие обстоятельства. Марчукова начала гасить нанесенный ущерб: подсудимая за все время расследования перевела уже 20 тысяч рублей.

Агентство по страхованию вкладов подало к обвиняемой гражданский иск на сумму чуть менее 350 миллионов рублей. Марчукова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство и пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, бывший председатель правления ПАО "НОТА-Банк" Дмитрий Ерохин, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору при пособничестве директора департамента финансового анализа банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы Марчуковой, а также их знакомой Нонны Михай, присвоил 350 миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что указанные денежные средства по указанию Ерохина под видом оплаты фиктивной поставки товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

В среду Галине Марчуковой было назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. В марте Останкинский суд Москвы приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, суд признал Михай виновной в подстрекательстве к хищению денежных средств и назначил ей наказания в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.