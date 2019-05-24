Рубль дорожает перед налогами на фоне роста нефти и снижения доллара

24.05.2019 13:00 634

Рубль дорожает утром пятницы за счет продаж экспортной выручки к уплате ключевых налогов в начале следующей недели, а также на фоне восстановления нефтяных котировок и текущей слабости доллара США.

Свою роль в поддержку рубля в пятницу играет и фактор выходного в США 27 мая: российские экспортеры не смогут продавать валютную выручку расчетами "сегодня" непосредственно в понедельник — день уплаты НДПИ, и вынуждены это делать заранее.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,57, и российская валюта набирает 0,4% от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль дорожает также на 0,4%, к 10.35 МСК котировки были вблизи 72,23.

В понедельник, 27 мая, в России завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а днем позже — налога на прибыль.

Сейчас базовые нефтяные сорта дорожают с начала дня на фоне сокращения предложения ОПЕК и напряженности на Ближнем Востоке, североморская смесь Brent набирает 0,9% стоимости и оценивается в $68,40 за баррель.

Доллар США умеренно дешевеет к евро и котировки вблизи $1,1190, тогда как накануне днем американская валюта отправила единую европейскую на двухлетний минимум $1,1106.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают сейчас незначительные изменения, некоторые тяготеют к росту после вчерашнего падения из-за напряженных торговых отношений между США и КНР.

"Рубль отыгрывает часть потерянных накануне позиций благодаря улучшению аппетита к рисковым активам и восстановлению нефтяных цен", — сказала Татьяна Евдокимова из банка Нордеа, предположив, что в отсутствие новых санкций рубль вполне может продолжить демонстрировать динамику лучше валют-аналогов благодаря устойчивости фундаментальных макроэкономических показателей.

Рубль сохраняет уверенное лидерство на рынке форекс с начала года благодаря дорогой нефти, а также сильному иностранному спросу на российские рублевые госбумаги в отсутствие новых западных экономических санкций против РФ и при высоких текущих процентных ставках с учетом сигналов российского Центробанка о возможности скорого смягчения ДКП.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ