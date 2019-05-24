24.05.2019 15:00 586

Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.

Базовая ставка на готовое жилье снижается с 11,4% до 10,8% годовых, на строящееся — с 10,9% до 10,6%. Часть клиентов банка (в частности, участники зарплатных проектов) могут рассчитывать на более низкую ставку — от 9,6% годовых при покупке готового жилья и от 10,2% — строящегося. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых, отметили в Сбербанке.

Решение о снижении ипотечных ставок Сбербанк принял через месяц после того, как ЦБ на заседании 26 апреля 2019 года допустил возможность снижения ключевой ставки уже в ближайшие месяцы. Опрошенные РБК эксперты допускали, что очередной раунд снижения ставок может начаться уже в июне.

До этого в течение более чем полугода ставки в экономике повышались. В сентябре, а затем и в декабре 2018 года Банк России поднимал ключевую ставку на 0,25 п.п. на фоне высокой волатильности рубля из-за угрозы новых западных санкций, нестабильной ситуации на развивающихся рынках и запланированного роста НДС, что несло угрозу разгона инфляции.

Одновременно свои ставки поднимали и банки, в частности, Сбербанк принял решение о первом с 2014 года повышении ставок по ипотеке в конце октября 2018 года, а впоследствии повысил их в январе.

Ставки по ипотеке с 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019 года выросли на 1 п.п. По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года (последние доступные данные) средневзвешенная ставка по уже выданным ипотечным кредитам достигала 10,42% годовых. Это максимальное значение более чем за полтора года, с сентября 2017 года. Локального минимума за несколько лет проценты по ипотечным кредитам достигли осенью 2018 года — 9,41% годовых.

По итогам же марта цикл повышения ипотечных ставок также подошел к концу, отмечали аналитики государственного агентства ипотечного кредитования «Дом.РФ». По их словам, за март ставки топ-15 банков по выдаче ипотеки почти не менялись. Одним из первых 12 апреля проценты по ипотеке снизил «Абсолют» — на 0,25 п.п.

Ранее в мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок по ипотеке до 8% является реальной целью, однако гарантий того, что этого можно достичь к 2021 году, нет.

О необходимости снижения ставок по ипотеке в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. До 15 января 2020 года правительству необходимо принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых. Правительство планирует в 2019 году снизить ставки по ипотеке до 8,9% — соответствующие целевые показатели прописаны в нацпроекте «Жилье и городская среда».

В декабре 2018 года российские банки установили исторический рекорд по ежемесячному объему выданной ипотеки, свидетельствуют данные компании «Дом.РФ». Ипотечные кредиты были выданы на 330 млрд руб.

Александра ФЕДОТОВА, Георгий МАКАРЕНКО, Евгения ЧЕРНЫШОВА