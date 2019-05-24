ФОМС предупредил о социальных рисках в случае слияния с Пенсионным фондом

24.05.2019 16:00 574

Возможное объединение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) с Пенсионным фондом России (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС) приведет к нарушению целостности системы здравоохранения, создаст риски невыполнения социальных обязательств и роста социальной напряженности в стране, заявили РБК в пресс-службе ФОМС.

«Решение о консолидации государственных внебюджетных фондов РФ приведет к утрате гарантированного и обособленного источника финансирования и нарушению целостности системы здравоохранения», — заявили в ФОМС.

С учетом разных принципов организации и функционирования социальных фондов, их финансового обеспечения «возникают риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета», подчеркнули в фонде.

Ранее Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и Фонду соцстрахования статус публично-правовых компаний, сообщили три источника РБК, знакомые с предложениями министерства, которые были направлены в правительство. Вице-премьер Татьяна Голикова поручала представить их до 1 апреля.

Определение правового статуса социальных фондов создаст возможность в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отметили двое собеседников РБК. За создание объединенного фонда обязательного социального страхования выступала Голикова, занимая пост председателя Счетной палаты. Заняв пост вице-премьера в мае 2018 года, она не отказалась от этой инициативы.

Почему Фонд ОМС против создания единого фонда

Формирование доходов и расходов внебюджетных фондов в едином бюджете приведет к увеличению дефицита консолидированного бюджета, не обеспеченного источниками финансирования и, как следствие, к увеличению расходов федерального бюджета, полагают в Фонде ОМС. Бюджеты всех трех социальных фондов в 2018 году были дефицитными, подчеркнули в фонде. Дефицит бюджета ФОМС в 2019 году будет покрыт за счет переходящих остатков собственных средств, но в 2020 году для финансирования дефицита потребуются средства федерального бюджета.

Структуры ПФР, ФОМС и ФСС имеют принципиальные различия, их функции разнородны и не дублируются, продолжили в фонде. В основе деятельности ПФР и ФСС лежит выполнение публично-правовых обязательств: страховое обеспечение доводится адресно, путем выплаты гражданам пенсий, пособий, выплат и др.

«Федеральный фонд ОМС реализует выполнение одного вида страхования — обязательное медицинское страхование, в котором установлен единственный вид страхового обеспечения — оплата медицинской помощи», — подчеркнули в ФОМС. Средства доводятся до получателей с учетом результатов объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи.

Юлия СТАРОСТИНА