24.05.2019 17:00 553

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена «огосударствлением» национального банковского сектора. «Это естественный процесс, это еще больше нас подталкивает к государственному монополистическому капитализму, — заявил Игорь Артемьев на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве. — А государственно-монополистическая экономика — не демократия, как известно из истории».

Артемьев отметил, что идет огосударствление всей экономики, однако, в первую очередь, это касается тех секторов, в которых Россия вынуждена отвечать на западные санкции:

информационные технологии (IT);

оборонная безопасность;

банковский сектор.

Государство увеличивает свое присутствие в стратегических сферах, исходя из соображений безопасности, однако это может вызвать ряд негативных эффектов — недобросовестную конкуренцию, навязывание клиентам невыгодных условий и т.д., сказал глава ФАС.

Для снижения негативных последствий, по словам Артемьева, необходимо реализовывать программу развития конкуренции в банковском секторе, которая была принята в середине прошлого года после многочисленных обращений банкиров в ФАС. Документ предполагает, в том числе, конкурентный доступ кредитных организаций к субсидиям из государственного бюджета по нескольким видам льготного финансирования. Это должно выровнять условия ведения бизнеса для крупных игроков и небольших банков.

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70% «по многим экспертным оценкам», отмечала ФАС в ежегодном докладе о состоянии конкуренции в России.

Согласно докладу Центробанка «Итоги десятилетия 2008–2017 годов в российском банковском секторе», опубликованном ЦБ в июне прошлого года (.pdf), доля активов российских банков, контролируемых государством, за 10 лет выросла с 40,2 до 58,5%.

Выросла с 3,8 до 12,2% доля активов банков, проходящих процедуру финансового оздоровления. С 2017 года финансовым оздоровлением банков ЦБ занимается не напрямую, а через свою дочернюю организацию — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Как сообщала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме в апреле 2019 года, с середины 2017-го по 2019 год Центробанк выделил ФКБС на санацию банков 2,3 трлн руб. (из них 800 млрд руб. — это вложения в капитал).

В прошлом году Центробанк отозвал лицензии у 57 банков, в 2017 году — у 47 банков. Причинами стали нарушения банковского законодательства, а также проблемы, связанные с нехваткой собственных средств и капитала. Многие банки прекратили свое существование, другие — вошли в состав более крупных, что вызвало предположения, что регулятору проще осуществлять контроль над меньшим количеством более крупных банков.

Ксения НАЗАРОВА