27.05.2019 08:10 538

Почти половина российских компаний планирует расширять штат в ближайшие полгода и увеличивать расходы на персонал. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия». Аналитики уверены, что готовность бизнеса брать на работу новых людей означает оживление экономики. Статистические индикаторы подтверждают результаты исследования: ВВП в прошлом году вырос на 2,3% против 1,5% в 2017-м. Эксперты уверены, что положительные ожидания бизнеса связаны с общим улучшением макроэкономической ситуации и долгосрочными планами государства по нацпроектам.

Инвестиции в людей

Доля российских компаний, которые планируют увеличивать штат сотрудников в ближайшие полгода, достигла 47%, свидетельствуют данные Службы исследований портала по поиску работы HeadHunter. В предыдущем аналогичном исследовании доля таких респондентов составляла 44%. Примечательно, что три четверти компаний расширяют штат из-за возросшего объема работы. Аналитики сервиса уверены, что этот факт говорит об оживлении экономики и ожиданиях, что такая ситуация сохранится в ближайшей перспективе, поскольку решение о найме новых сотрудников редко принимается в нестабильных условиях.

Кроме того, согласно исследованию, более половины опрошенных компаний (51%) планируют в ближайшие полгода увеличивать бюджет и количество мер, направленных на развитие персонала. Так, основная часть работодателей намерены вкладываться в подчиненных из-за масштабирования текущих программ и появления новых. Оценивая положение своей компании на рынке в целом, респонденты говорили преимущественно о позитивных тенденциях (55%) или о стабильном положении (30%), и лишь 10% отмечали, что видят некоторые негативные тренды. Однако, как отмечается в документе, доля компаний с такими ответами снижается.

Положительные ожидания бизнеса подтверждают и другие индексы оценки предпринимательских настроений, сообщил старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. По словам эксперта, в первом полугодии 2019 года индекс «Опоры России» RSBI, который отображает деловую активность малого и среднего бизнеса в стране, вырос к уровню 2018 года и демонстрирует одно из самых высоких значений за последние годы.

Пережили кризис

Позитивные настроения предпринимателей в 2019 году фиксирует и статистика Росстата, добавил Степан Земцов. Он сообщил, что индекс предпринимательской уверенности предприятий в обрабатывающей промышленности сейчас находится на максимальной отметке с 2013 года, то есть ожидания компаний в обработке сильно улучшились. Эксперт связывает такое положение дел с заметным снижением падения доходов населения. Улучшение финансового положения россиян оживляет экономику, создавая тем самым условия для развития бизнеса. Также статистика Росстата свидетельствует о том, что число новых занятых рабочих мест (без учета по совместительству и пока еще не занятых ) за I квартал 2019-го составило 143,7 тыс. А экономика в прошлом году выросла на 2,3% после 1,5% в 2017 году.

Положительные ожидания предпринимателей в России могут быть связаны с государственной политикой, считает эксперт. Одновременно с общим улучшением макроэкономической ситуации не последовало нового крупного пакета санкций, а правительство взяло курс на долгосрочную политику достижения целей нацпроектов. Кроме того, по словам Степана Земцова, малый и средний бизнес начал увереннее себя чувствовать за счет постоянного роста доли госзакупок: их объем по итогам 2018 года превысил 3 трлн рублей, а к 2024 году, согласно показателям нацпроекта, эта цифра должна достичь 5 трлн рублей в год.

С мнением о том, что ожидания предпринимателей улучшились в 2019 году, солидарны в компании Ernst & Young. Рост клиентской базы и увеличение объемов работы также приводят к тому, что в EY расширяется штат сотрудников, сообщил «Известиям» управляющий партнер по странам СНГ компании Александр Ивлев. Он добавил, что собственный опыт компании приводит к выводу, что рынок развивается, пусть и не самыми высокими темпами, и активность клиентов не дает оснований полагать, что у них приостановлен набор сотрудников или идут сокращения. Александр Ивлев связывает это с тем, что с 2014 года, когда изменилась геополитическая ситуация, бизнес начал лучше понимать сложившиеся условия, прогнозировать, что будет дальше, и намечать пути развития.

Елена РОЖКОВА

