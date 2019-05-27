27.05.2019 08:20 626

Сбербанк провел новый раунд снижения ставок по ипотеке. Исходя из практики рынка, вслед за ним другие банки со временем также снизят стоимость жилищных кредитов. По ожиданиям правительства, в 2024 году средняя ставка по ипотеке опустится ниже 8%.

С 25 мая снижение ипотечных ставок в Сбербанке составило 0,6 п.п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п.п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

Базовая ставка на "Приобретение готового жилья" снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции "Молодая семья", зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции "Витрина") составит 9,6% годовых, указывает Сбербанк. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6% для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2%. Позднее зампред Сбербанка Александр Морозов уточнил, что банк пока не будет снижать ставки ни по вкладам, ни по другим кредитным продуктам, поскольку не видит для этого оснований.

По данным Банка России, в январе средневзвешенная ставка по ипотеке по выданным с начала года кредитам составляла 9,56%. Правительство планирует работать над снижением показателя, такая цель есть в нацпроекте "Жилье и городская среда": в 2023 году средняя ставка по ипотеке должна составить 8,2%, в 2024 году — 7,9%. По словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, достижение таких показателей в указанные сроки вполне реально. Для этого ЦБ в том числе будет продолжать поддерживать ценовую стабильность и внедрять механизм предельной долговой нагрузки. Кроме того, снизить риски дефолтов по ипотеке должны "ипотечные каникулы", которые начнут действовать с 31 июля (эту идею также предложил сам ЦБ). Их принцип заключается в том, что попавшие в трудную жизненную ситуацию заемщики смогут обращаться к кредитору с требованием приостановить выплаты по кредиту или уменьшить размер платежей на срок до полугода. Возможность воспользоваться "каникулами" зависит от ряда факторов, включая размер жилищного кредита.

Снижать ставки по другим видам кредитов и по вкладам банк пока не планирует

В прошлую пятницу Сбербанк также провел годовое собрание акционеров, где его действующий глава Герман Греф был переизбран на новый четырехлетний срок. Выступая на собрании, Греф заявил, что Сбербанк планирует в ближайшие три года решить проблему доступности базовых банковских услуг в селах (речь о переводах, снятии наличных и перечислении средств на счет). Кроме того, к июлю все клиенты Сбербанка смогут снимать наличные в терминалах с помощью СМС-сообщений без банковских карт.

Роман МАРКЕЛОВ