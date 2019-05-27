27.05.2019 08:40 601

Если в течение года аккаунт в соцсетях не используется, его должны автоматически удалять.

С такой инициативой выступает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

На первый взгляд, кому мешают такие странички? Однако, как пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" автор инициативы, существует целая проблема с аккаунтами умерших людей. "Я называю соцсети самой массовой общественной организацией. Сегодня там ежедневно присутствуют на менее 70 миллионов россиян. Но при этом в отечественном сегменте популярных социальных сетей находятся странички людей, которые уже ушли из жизни. Таких страничек порядка миллиона", — отмечает депутат.

Чем же они так опасны? По его словам, ими зачастую пользуются мошенники: "Разные случаи бывают. Самые распространенные — мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жилье и исчезают в неизвестном направлении. Найти таких преступников практически невозможно. Они ведь прикрываются именами реально существовавших людей".

Сергей Вострецов предлагает регулировать эту проблему следующим образом: если страница перестала работать (то есть там нет никакой заметной активности) три месяца ее блокируют. А через год она автоматически должна удаляться из сети.

При этом Вострецов подчеркивает, что проблема с аккаунтами умерших граждан, конечно же, крайне деликатная.

И прежде всего у родственников покойных должна присутствовать социальная ответственность за публичные странички своих родных. Ее, кстати, можно прописать в Гражданском кодексе.

По словам парламентария, за границей распространено, что после смерти человека в интернете остаются открытые им странички. "Это такие страницы памяти, которые ведут родственники, друзья умершего. Но они и обозначаются как именно страницы памяти человека, которого уже нет в живых", — поясняет Сергей Вострецов. По его словам, все это легко делается.

Продолжают жить страницы известных людей. "И в России, кстати, тоже есть аккаунты ушедших знаменитостей, — рассказывает депутат. — Это все очень хорошо. Но давайте внедрять практику обозначения страниц ушедших, если их захотят вести родственники, или удаления таких аккаунтов представителями соцсетей, если после года бездействия страницы на нее никто не заявил своих прав". И также — автоматически — после года бездействия следует удалять различные электронные кошельки, которые представляют еще больший соблазн для мошенников, желающих обогатиться за счет доверчивости людей.

Между тем

Интернет-мошенники научились играть на чувствах близких почившего или его фанатов, зарабатывая деньги на рекламе. Аферисты часто используют профили, чтобы накручивать подписчиков или распространять ложную информацию. Что же делать тем, у кого в друзьях остаются умершие знакомые, родственники, знаменитости?

Далеко не все готовы расстаться с учетной записью и историей жизни умершего. Доктор социологических наук, директор проектов фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова так откликнулась на предлагаемую инициативу: "У меня в социальных сетях есть аккаунты людей, которые ушли от нас. Как у Пушкина: "Иных уж нет, а те далече". Благодаря оставшимся профилям я могу в их день рождения сказать: "Спасибо, что вы были".

Социолог называет виртуальную реальность неотъемлемой частью нашей жизни. "Мы все живем в параллельных реальностях. Ездим на реальное кладбище или приходим к колумбарию... А с другой стороны, у нас есть жизнь онлайн, где тоже существует какое-то виртуальное кладбище. Туда, как мне кажется, проникать недопустимо, ведь будет и 40 дней, и год, когда можно будет оставить сообщение о том, как скучаем по этим людям. Мы знаем людей вживую и в их сетевом отображении, это не значит, что они реально такие, но они нам нужны, мы их любим. Считаю, нельзя удалить виртуальную часть личности. Еще есть и такой момент: если мы срослись с нашими кумирами, восхищались ими (такими как Высоцкий, Есенин) и их достижениями в течение многих лет, как мы сможем уничтожить воспоминание о них? Может, их личностный рост и сфера деятельности при жизни — наша цель и мечта".

На вопрос: "А что, если мошенники создают фейковые аккаунты знаменитостей, чтобы накрутить подписчиков из числа фанатов?" социолог отвечает: "Я понимаю, что мошенники могут влезть во что угодно, невзирая на духовные табу. Система есть система. Я могу допустить, что некоторые профили — это небезопасно, неправильно, что некоторых людей могут раздражать покойные в ленте. Но мошенничество можно встретить сейчас абсолютно везде, в любой сфере. Считаю, что правильнее, если закрыть настоящий аккаунт смогут помочь родственники. Хотя, удаляя его, можно лишить близких людей возможности писать соболезнования на странице. Кстати, и у меня был в друзьях один знакомый журналист, к сожалению, рано умер. Система сама его удалила, его я в друзьях, увы, больше не нахожу".

Ольга ИГНАТОВА

