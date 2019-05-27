27.05.2019 09:00 577

У россиян остается неделя на то, чтобы предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о движении средств по счетам и вкладам, открытым в иностранных банках. Крайний срок подачи сведений за 2018 год — 1 июня, напоминают в ФНС.

По Закону "О валютном регулировании и валютном контроле" отчитываться о движении средств по зарубежным счетам обязаны только резиденты. К ним относятся граждане России. Исключение — обладатели российского паспорта, которые проводят за пределами страны более 183 дней в году. Они могут не выполнять основные обязанности валютного резидента.

Предоставить отчет можно лично, через уполномоченного представителя, заказным письмом с уведомлением по почте. Еще один вариант — воспользоваться сервисом "Личный кабинет" на сайте ФНС. Средства защиты информации гарантируют соблюдение налоговой тайны. Документ, подписанный электронной подписью, которую можно получить в том же "Личном кабинете" в разделе "Профиль", признается равнозначным отчету на бумаге, подписанному собственноручной подписью налогоплательщика.

Налоговой службе такие сведения нужны, поскольку налоговые резиденты РФ признаются плательщиками НДФЛ как по доходам от источников на территории России, так и по доходам, источниками которых территория России не признается, говорит Наталья Бокова, эксперт компании СКБ Контур. Конечно, со многими странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, но это не означает изменения статуса плательщика на неплательщика.

Отчет можно подать лично, через представителя, по почте или онлайн

Россияне могут иметь счет в банке любой страны. Специального разрешения не нужно. Действует лишь требование в течение месяца уведомлять налоговую об открытии или закрытии счета, а также отчитываться о движении денег на нем. Раньше игнорирование этой обязанности могло сойти с рук. Однако сегодня со многими странами есть договоренность об обмене налоговой информацией. Поэтому сведения о счетах и движении средств на них станут известны российским налоговикам. Скрывать что-то нежелательно и бессмысленно, указывает Бокова. Штрафы за несообщение об открытии счета и о движении средств невелики — несколько тысяч рублей, но налоговики рассматривают операции по незадекларированным счетам как незаконные, а это уже штраф от 75 до 100 процентов суммы операции, то есть фактически конфискация.

Юлия КРИВОШАПКО