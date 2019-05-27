27.05.2019 09:10 580

Герман Греф выступает не хуже любого шоумена. В черном пиджаке и белой рубашке он уверенно обращается к акционерам со сцены, выдерживает правильные паузы и разбавляет свою речь шутками. Кажется, присутствующие его боготворят.

Сбербанк 24 мая провел традиционное годовое собрание акционеров. В этом году оно прошло скромнее, чем в прошлом. Гостям представили всего одного робота-счетовода, который в три раза эффективнее любого сотрудника может перечитывать наличные. И ставки по ипотеке пообещали понизить не так сильно, как в прошлом году. Зато пирожков в этот раз хватило всем участникам — гости набрали их впрок, а кто-то даже собирал в пакетики.

О чем говорили акционеры и менеджмент Сбербанка – в репортаже Forbes.

Рекорд на рекорде

Выступление перед акционерами глава Сбербанка Герман Греф начал с презентации финансовых результатов по итогам 2018 года. Греф похвалился финансовыми показателями – ростом прибыли по итогам 2018 года до рекордных 832 млрд рублей. Это 10-й показатель среди банков и 32-й — среди всех компаний в мире. «Жаль, что мы не первые, но 32-е в мире — это тоже неплохо», — заметил Греф.

Кроме того, Греф отметил рекордное для банка соотношение расходов и доходов (cost-to-income ratio) — 32% по ПАО «Сбербанк» (когда-то этот показатель был 52%, напомнил глава банка). Дивиденды по итогам 2018 года составили 361 млрд рублей. Доходность на обыкновенную акцию — около 7%, столько же на привилегированную акцию. «Где вы получите еще такую доходность?» — обратился к залу Греф. Позже, отвечая на вопросы, он обещал, что, если геополитическая обстановка улучшится, акции банка сильно вырастут в цене, но даже побоялся оценивать, каким может быть рост.

Стратегия и приоритеты

Основную часть выступления Греф посвятил направлениям работы банка и проектам. «Наша стратегия построена вокруг трех приоритетов – лучший клиентский опыт, построение экосистемы и технологическое лидерство и лучшие люди в эффективных командах», — заявил Греф.

Он рассказал, что еще 10 лет назад Сбербанку нужно было бороться с имиджем «банка для пенсионеров». И тут же поспешил заверить, что «быть банком для пенсионеров — это почетно», чтобы никого не обидеть, так как среди присутствующих на общем собрании было много людей в возрасте, да и среди клиентов пенсионеров много — банк выбирает 56% россиян на пенсии.

Однако теперь банк говорит на одном языке и с молодыми людьми, заявил глава банка. «С молодыми людьми мы общаемся с помощью Сберкота», — заметил Греф. Благодаря этому и не только банку удается наращивать клиентскую базу, несмотря на то что по этому показателю он уже находится, по словам Германа Грефа, «на вершине горы». За прошлый год активная клиентская база банка выросла на 7 млн, до 93 млн человек, а число клиентов среди юрлиц увеличилось на 25%, до 2 млн компаний.

Традиционно Греф заявил на собрании акционеров и о снижении ставок по ипотеке. По готовому жилью базовая ставка снизится на 0,6 процентных пункта и составит 10,8%, минимальная с учетом всех акций составит 9,6%. По строящемуся жилью ставка снизится на 0,3 процентных пункта и составит 10,6% и 10,2% соответственно.

«Девочки» и роботы

Монолог Грефа периодически прерывался «интерактивами» — прямыми включениями и рекламными роликами голливудского размаха. Так, из Казани к акционерам обратились две молодые женщины, по образованию бухгалтера, а ныне — самозанятые предпринимательницы (дизайнер украшений и персональный стилист). Обе девушки пользуются сервисами Сбербанка для малого бизнеса, позволяющими выплачивать налог в качестве самозанятых.

У дизайнера Греф в итоге решил заказать украшения для своей жены, а к стилисту глава Сбербанка пообещал обратиться в следующем году: «Я думаю, как-то очень традиционен костюм, рубашка, посмотрите на меня повнимательнее, подскажете, как мне по-другому одеться». Нахваливая новые сервисы для предпринимателей, Греф объяснял, что бизнесмены раньше не платили налоги только потому, что «выполнять законы бывает настолько хлопотно, что лучше не исполнять».

Большое внимание Греф уделил разработкам Сбербанка в области искусственного интеллекта. Для наглядности с акционерами пообщалась Елена — робот и цифровая ведущая корпоративного телевидения Сбербанка. «Меня создали сотрудники Лаборатории робототехники центра речевых технологий. Как и любой сотрудник банка я непрерывно улучшаюсь», — вещал монотонный женский голос. После выступления «цифровой ведущей» аплодисменты были сдержанными. «Вы видите, что у нее присутствуют эмоции, реализована достаточно хорошо функция генерации голоса, есть проблема в синхронизации того и другого. Но она еще только учится. Она только выглядит взрослой, она еще совсем ребенок», — объяснил Греф и отметил, что такими технологиями владеют не так много компаний в мире.

Экосистема и время

Особое внимание в этом году в банке уделили вопросам кибербезопасности. Участники собрания смогли пройти тест и проверить уровень своей грамотности в этой области на специальном стенде на входе в зал. Всем прошедшим тест сотрудники банка подарили специальные буклеты с правилами безопасности. В буклетах рассказано, какие данные «нельзя сообщать даже своей бабушке», и есть призыв «не сообщать никому свои учетные данные ни в дружбу, ни в службу».

Герман Греф со сцены призвал всех быть более бдительными. Он заверил, что банк стал вкладывать деньги в кибербезопасность в рамках своей экосистемы еще раньше, чем мошенники приступили к своим незаконным схемам. Для этих целей Сбербанк инвестирует в компанию Bi.Zone. Выручка компании в прошлом году выросла на 250%, компания в 2018 году смогла купировать последствия таких крупных вирусов, как Wanna Cry и (Not) Petya.

Развитие экосистемы и технологическое лидерство остается главной задачей Сбербанка на ближайшие годы. За год работы в этой парадигме банк уже добился больших результатов, о которых Греф — идеолог экосистемного подхода — не преминул рассказать. По его словам, совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» уже приносит более 1 млрд рублей в месяц. Другой крупный проект — «Дом.Клик» — в прошлом году стал крупнейшим с точки зрения экспонируемых на нем объектов (представлено уже около 1,5 млн объектов), опередив сайт «Циан».

В завершение выступления Греф заверил, что «мы будет точно не хуже Google и Apple» и показал трогающий душу ролик – его посвятили времени, которое Сбербанк экономит своему клиенту. По словам Германа Грефа, если раньше благодаря технологиям банк мог высвободить около часа времени клиента, то в будущем речь пойдет о 2,5 часа. «Мы добавляем время для всего, что вам важно в жизни», — сказала голос за кадром.

Грефа — в правительство

Общение с акционерами прошло в этом году эмоционально. Один из акционеров банка предложил Грефу возглавить весь экономический блок правительства, чтобы спасти российскую экономику. По его словам, в экономике страны сейчас экстремальная ситуация, и это может навредить банку. «Герман Оскарович оказался большой находкой для акционеров банка. Считаю, что Герман Оскаровичу нужно в дальнейшем возглавить весь экономический блок правительства, включая сюда Минфин», — заявил акционер.

Также акционеры поддержали банк в его борьбе с ЦБ и призвали регулятор «не вторгаться в ту сферу, где коммерческие организации способны на рыночной основе бороться друг с другом». Речь идет, в первую очередь, о споре регулятора и Сбербанка по поводу системы быстрых платежей.

Не обошлось и без критики. Например, один из выступавших пожаловался на сложности покупки ценных бумаг в мобильном приложении банка. Еще один акционер эмоционально рассказал, что в Сбербанке огромная текучка кадров, обвинил HR-подразделение банка в плохой работе. «Банку не хватает человеколюбия», — заявил он. Участники собрания прогнали этого акционера со сцены, не дав договорить, за слишком долгую речь и нарушение регламента.

Уже отвечая на вопросы, Герман Греф подтвердил, что в банке высокая текучка кадров и банк теряет на этом деньги, он обещал учесть эту критику. В конце он проникновенно обратился к залу: «Не бойтесь нас критиковать. Если мы где-то накосячили, мы должны об этом знать». Итоговым голосованием акционеров Германа Грефа утвердили главой банка еще на пять лет.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff, Георгий ПЕРЕМИТИН, Forbes Staff

