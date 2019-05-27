27.05.2019 09:20 497

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. В понедельник, 27 мая, документ должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», — 31 мая.

Исходя из проекта (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка), госкомпании должны будут внедрить:

единые цифровые платформы — информационную систему, включающую такие элементы, как DSS (система поддержки принятия решений), PLM (управление жизненным циклом продукта), MES (система управления производственными процессами), ERP (планирование ресурсов предприятия), MDM (управление основными данными), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), ERM (управление рисками предприятия), а также «продвинутую бизнес-аналитику»;

модель постоянной оптимизации бизнеса;

предсказательную и предписывающую аналитику (когда система подсказывает работнику оптимальный путь выполнения задачи);

машинное обучение в операционные и управленческие процессы;

«цифрового двойника» (виртуальную модель) технологических и бизнес-процессов, а также продуктов.

Первоочередная задача в рамках цифрового перехода госкомпаний — назначение CDO (директора по цифровой трансформации) и наделение его необходимыми функциями и полномочиями, а также формирование центра компетенций, который будет заниматься разработкой стратегии. Если центр не будет обладать достаточными компетенциями, в документе рекомендуется обратиться к услугам сторонних организаций, привлечь бизнес-архитекторов, связаться с проектным офисом по реализации программы «Цифровая экономика» (им является Аналитический центр при правительстве), воспользоваться единым «банком» российских решений и практик цифровой трансформации бизнеса.

Госкомпаниям нужно будет разработать четыре документа: краткую презентацию стратегии, «основной» и «подробный» тексты, а также «дорожную карту». В методологии дается указание на то, какими по объему должны быть эти документы и какие разделы они должны содержать.

Рейтинг самых цифровых

В конце апреля Минкомсвязь объявила конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. Победитель должен создать прототип стратегии для госкомпаний, разработать рекомендации по ключевым показателям эффективности (KPI) и проверить, соответствуют ли им руководители госорганизаций. К концу года будут проанализированы стратегии цифровой трансформации в 15 пилотных госкомпаниях и составлен рейтинг их цифрового развития. Итоги конкурса должны подвести в середине июня.

Что думают о проекте в госкомпаниях

Проект методологии был отправлен в «Газпром нефть», «Аэрофлот», «Российские железные дороги» (РЖД), КамАЗ, Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Ростелеком», Российскую венчурную компанию (РВК), «Почту России», «Ростех» и другие госкомпании. В перечисленных компаниях отказались от официальных комментариев либо не ответили на вопросы РБК.

Источник РБК в одной из госкомпаний, получивших проект, говорит, что указание на конкретную организацию — Аналитический центр — при выборе помощников в написании стратегии может вызвать вопросы у ФАС, правильнее было бы выбирать консультантов на торгах. «Кроме того, получится конфликт интересов — Аналитический центр впоследствии будет оценивать цифровые стратегии госкомпаний», — указал собеседники РБК. Представитель Аналитического центра лишь сообщил, что это «первый вариант документа для обсуждения».

Собеседник РБК в госкомпании также критикует внедрение единой цифровой платформы. По его словам, описанная система потребует значительных финансовых ресурсов, при том что не во всех госкомпаниях и ФГУП такие платформы будут востребованы.

По словам гендиректора «АМТ-Груп» Александра Горьцова, средняя стоимость такого проекта может составлять от 1 млрд руб. Еще 15–20% в год от указанной суммы придется платить впоследствии за поддержку систем. По оценке директора по бизнес-приложениям ИТ-компании КРОК Евгения Завьялова, при поэтапном внедрении подобной цифровой платформы процесс может занять в среднем два-три года, среднестатистическое предприятие потратит на ИТ-проекты в среднем 200–300 млн руб. в год. Точную оценку можно дать только с учетом масштаба компании и количества пользователей.

Источник еще в одной госкомпании отметил, что все указанные в документе инициативы «полезны и важны для компании и позволят грамотно выстроить большинство бизнес-процессов», однако правильнее было бы адаптировать методику к размеру и сфере деятельности компании. «Если компания получает госдотации и субсидии и более 50% ее доходов приносит работа с государством, то рекомендации должны соблюдаться более жестко. Если компания самоокупаемая и работает с частным или корпоративным сектором, правильнее, чтобы указания носили рекомендательный характер, а система контроля исполнения этих указаний была более лояльной», — говорит собеседник РБК. В противном случае, по его словам, получится, что у компаний, которые и так внедряют системы эффективности управления, появятся дополнительные финансовые затраты на персонал для написания отчетов в предложенном формате.

Другой собеседник РБК в компании, которой предстоит руководствоваться методичкой Минкомсвязи, говорит, что его смущает объем документов, которые нужно будет написать. «Стратегия — это концептуальный документ, а нам предлагают писать сотни страниц, и не для всех разделов есть требования к структуре и содержанию», — указал он. Собеседник говорит, что в компаниях, где уже идут процессы цифровизации, предложенные меры и так собирались реализовывать, а теперь придется отчитываться на 300 страницах по специальным методическим указаниям, чтобы доказать, что цифровая стратегия работает.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков отметил, что проект методических рекомендаций находится в стадии разработки. «Документ был выслан в компании как раз в целях получения замечаний и предложений. В финальной версии обязательно их учтем», — сказал он.

Анна БАЛАШОВА, Александра ПОСЫПКИНА

При участии: Мария КОКОРЕВА