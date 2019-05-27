27.05.2019 10:00 712

Статистика минюста зафиксировала резкий рост числа брачных договоров. За 4 года число контрактов выросло почти в четыре раза.

В 2018 году скреплено печатью 110 тысяч брачных договоров. За несколько месяцев этого года подписано около 25 тысяч контрактов, и, по оценкам экспертов, тенденция такова, что рекорд прошлого года должен быть побит.

Супруги стали оформлять брачные договоры для того, чтобы взять ипотеку. Когда в семье кто-то не работает или его зарплата невелика, есть риск, что банк откажет в ипотеке. Выходом может стать брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности платежеспособного супруга. В результате именно он будет нести ответственность по возврату кредита и в случае неуплаты отвечать только своим имуществом. При этом эксперты подчеркивают: заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничение в действиях кого-то из супругов, а на придание стабильности и предсказуемости имущественных отношений. Для того чтобы условия брачного договора не нарушали прав и свобод какого-то из членов семьи, законом предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение таких соглашений.

"В брачном договоре можно детально прописать, кому будет принадлежать недвижимость, движимое имущество (автомобили, акции и даже домашние животные), денежные средства, кто будет отвечать по долгам и так далее, — говорит нотариус Елена Образцова. — А вот личные отношения брачным договором не регулируются, так что количество букетов, которое муж должен дарить жене, как и количество блюд, которые жена должна приготовить в неделю, в нем прописать нельзя". Нотариус не только разъяснит любящим людям все детали, но и проверит, соответствует ли содержание договора воле сторон, не нарушают ли закона какие-то пункты контракта. Проследит нотариус и за тем, чтобы условия соглашения не были кабальными для одной из сторон, ведь брачный договор не должен ставить одного из супругов в заведомо неблагоприятное положение. Подписать договор со своей половинкой можно в любое время, свадьба в этом плане срока давности не имеет.

Брачные договоры нередко стали заключать для повышения шансов на получение ипотечного кредита в банке, если кто-то из супругов не работает

Если подписать до официальной регистрации, договор начнет действовать с того времени, когда в ЗАГСе поставят штампы. Если же влюбленные предпочли сначала сыграть свадьбу — это не грех: к нотариусу можно сходить в любое удобное время в течение всей совместной жизни. Хоть сразу после золотой свадьбы.

Прошли те времена, когда мысль о брачном контракте портила настроение влюбленным, мол, меркантильность убивает романтику. Сегодня молодые и не очень молодые люди понимают, как важно вовремя расставить все точки над "i" . Рано или поздно влюбленным все равно придется решать бытовые и щепетильные вопросы, так что лучше договориться обо всем в тот момент, когда любящие люди слышат друг друга и легко умеют договариваться. Тогда, возможно, любовная лодка и не разобьется о быт. Зафиксированы случаи, когда влюбленные пары приезжали в нотариальную контору прямо в свадебных нарядах. После заключения контракта они уезжали сразу в ЗАГС.

"Нотариат — уникальный институт, который помогает гражданам получать правовую защищенность в гражданском обороте, в том числе в имущественных отношениях в собственной семье, — сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. — Нотариус предупреждает возникновение судебных споров, и решение имущественных вопросов заранее предотвращает возможные конфликты, которые могут возникнуть в будущем в случае развода. В целом увеличение числа заключенных брачных договоров, помимо прочего, свидетельствует и о росте правовой культуры граждан".

Владислав КУЛИКОВ

