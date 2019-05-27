27.05.2019 10:20 571

Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости. Данные изменения предложили депутаты для пресечения недобросовестных практик, поправки уже прошли первое чтение. Участники рынка предлагают альтернативный подход — поэтапное повышение требований к размеру капитала для небольших игроков и рейтингование крупных, а также ограничение суммы займов под залог недвижимости.

Саморегулируемая организация (СРО) МФО «МиР» направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка (есть в распоряжении "Ъ"). Микрофинансисты просят предусмотреть поэтапное повышение требований к минимальному размеру собственного капитала для МКК и установить его на уровне 5 млн руб. через пять лет после вступления закона в силу, а не через год, как предлагается на данный момент. Также игроки считают критичными предложенное законодателями увеличение вдвое порога инвестиций физлиц в МФК (с 1,5 млн до 3 млн руб.) и полный запрет выдачи МФО займов под залог недвижимости (см. "Ъ" от 3 апреля ).

Вместо столь жестких мер они предлагают обязать МФК иметь определенный, установленный ЦБ рейтинг с обязательным его ежегодным подтверждением и привлекать средства только не менее чем от простых незащищенных инвесторов (для этого кредиторам нужно будет получать квалификацию). Займы под залог недвижимости предлагается разрешить выдавать на сумму более 50% от кадастровой стоимости жилья.

«Мы наводим порядок. Если у нас пять лет назад было 4,5 тыс. микрокредитных организаций, сейчас 2 тыс., мы увеличиваем требования к ним», - Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта

Как пояснил "Ъ" председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, увеличение минимально допустимых размеров капитала МКК необходимо (сейчас он должен быть не менее 10 тыс. руб.). «Но если оно будет происходить столь резко, с рынка может уйти до двух третей МКК,— отмечает он.— Сейчас только чуть более 20% МКК обладают капиталом от 5 млн руб., у 65% он менее 1 млн руб.». По словам господина Мехтиева, в СРО обеспокоены случаями изъятия недвижимости по несоразмерным ее стоимости суммам полученных займов и предлагают установить минимальный размер таких займов — 50% от кадастровой стоимости. Что же касается увеличения порога привлекаемых МФК средств, то, отмечает господин Мехтиев, количество инвесторов-физлиц и ИП на микрофинансовом рынке составляет «всего порядка 10 тыс.», поэтому, по его мнению, в части защиты инвесторов более логичным выглядит введение разрешения на привлечение средств физлиц только рейтингованными МФК, а также введение обязательной оценки квалификации инвесторов.

Поправки к закону «О микрофинансовой деятельности» (151-ФЗ) и антиотмывочному закону (115-ФЗ) внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в рамках поручения президента Владимира Путина в целях пресечения недобросовестных практик на микрофинансовом рынке (см. "Ъ" от 10 апреля ). 18 апреля законопроект прошел первое чтение, поправки ко второму чтению должны были быть предоставлены до 17 мая, однако пока не согласованы. По информации "Ъ", Банк России в настоящее время ведет дискуссию с депутатами по законопроекту, поскольку опасается ухода в тень значительной доли рынка, однако устроят ли ЦБ предложения микрофинансистов, не ясно. Там на запрос "Ъ" сообщили, что «предложения участников рынка будут изучены». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пятницу заявил, что пока не получал письма микрофинансистов, связаться с первым заместителем председателя комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Николаем Журавлевым не удалось.

По мнению аналитика ИК «Алор» Алексея Антонова, предложения микрофинансистов отвечают современным реалиям рынка. «Этот рынок уже достаточно зарегулирован, и новые решения необходимо принимать, исходя из объективной оценки ситуации,— говорит он.— Жесткие нововведения, вместо того чтобы защитить граждан, скорее вызовут череду банкротств компаний, сопровождаемых финансовыми потерями инвесторов, и снизят доступность заемных средств для граждан».

Светлана САМУСЕВА