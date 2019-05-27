27.05.2019 10:30 562

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества Лазаря Маркуса (муж бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус), ранее признанного банкротом, говорится в определении суда.

Соответствующее ходатайство было подано в суд финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. По его словам, не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами закона "О несостоятельности (банкротстве)".

В марте арбитражный суд установил временное ограничение на выезд из РФ для Лазаря Маркуса.

Как отметил управляющий, его требования о предоставлении сведений, необходимых для анализа финансового состояния должника, не исполнены. Кроме того, ему не передано имущество, принадлежащее должнику, сообщил Крылов.

Ограничение на выезд из страны установлено до даты вынесения определения суда о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве Маркуса.

Столичный арбитраж 23 мая 2018 года ввел в отношении Маркуса процедуру реализации имущества гражданина. Заявление о банкротстве было направлено в суд банком ВТБ24 из-за долга перед ним в размере более 319 миллионов рублей.

Проблемы семьи Маркус

Тверской суд Москвы 20 марта продлил на три месяца арест в отношении осужденной на 8,5 лет колонии бывшей главы ООО "Внешпромбанк" Ларисы Маркус по новому уголовному делу о растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

При этом никто из участников процесса, и в том числе Маркус, не возражали против заявленного ходатайства следствия.

Экс-глава Внешпромбанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

В мае 2017 года Хамовнический суд Москвы признал Маркус и бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в хищении 113,5 миллиарда рублей и назначил им наказание в виде 9 и 4 лет колонии общего режима соответственно. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания Маркус до 8,5 лет лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент, директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 миллиардов рублей.

Беджамов находится в международном розыске.