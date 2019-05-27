Рубль застыл на фоне неработающих сегодня Нью-Йорка и Лондона

27.05.2019 11:00 606

Рубль показывает минимальные изменения на фоне неработающих сегодня Нью-Йорка и Лондона, что сильно снижает рыночную активность и ликвидность.

При этом на его стороне попытки Brent продолжить восстановление с 2-месячных минимумов, умеренно-позитивная динамика ЕМ-валют, а также фактор уплаты налога на прибыль во вторник.

Против же — покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила (на 19,4 миллиарда рублей в день), которая может сильнее проявлять себя при сегодняшней низкой рыночной ликвидности.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,46, и российская валюта набирает 1 копейку от уровня предыдущего закрытия.

Расчетами "сегодня" торги доллар/рубль не проводятся.

К евро рубль дорожает на 6 копеек, к 10.25 МСК котировки были вблизи 72,20.

Баррель Brent дорожает на 5 центов с начала дня и оценивается в $68,74.

На форексе пара евро/доллар показывает минимальные изменения после того, как поддерживающие Евросоюз партии заняли две трети мест на выборах в Европейский парламент, тем самым ограничив рост оппонентов из националистического блока, котировки вблизи $1,12.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают сейчас незначительные изменения, некоторые тяготеют к росту, и поддержкой ЕМ-сегменту выступают сообщения о том, что китайский ЦБ может использовать валютные интервенции и другие инструменты с целью защиты национальной валюты вблизи отметки 7 юаней за доллар.

Сегодня в России завершается уплата НДПИ, НДС и акцизов, а днем позже — налога на прибыль.

Рубль сохраняет уверенное лидерство на рынке форекс с начала года благодаря дорогой нефти, а также сильному иностранному спросу на российские рублевые госбумаги в отсутствие новых западных экономических санкций против РФ и при высоких текущих процентных ставках с учетом сигналов российского Центробанка о возможности скорого смягчения ДКП.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН