27.05.2019 13:00 524

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта, подчеркнул он на совещании со своими заместителями.

Законом внутрисетевой роуминг отменяется с 1 июня. Сотовые операторы, заметил глава кабмина, фактически уже перешли на новые стандарты работы.

Кроме того, закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

"Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее, — заявил Медведев. — В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь".

Документ вносит в правила оказания услуг телефонной связи новый пункт, который гласит, что на территории России оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к какому региону относится номер.

Поправки в закон "О связи" , отменяющие внутренний роуминг, были приняты на последнем заседании Госдумы в 2018 году. Эти нормы, как подчеркивал тогда спикер ГД Вячеслав Володин,"позволят людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России". Инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции "Справедливая Россия", затем его поддержали депутаты, представляющие другие политические силы, отметил председатель нижней палаты.

Вице-премьер Максим Акимов обратил внимание, что в стране есть такие территории, где не работают крупные сотовые операторы общероссийского масштаба, но есть местные сотовые сети. "Работают активно, предоставляют весь комплекс услуг. В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность, и будет способствовать росту потока", — сказал зампред правительства.

Теперь Россия будет прилагать усилия, чтобы роуминг был отменен и в масштабе Евразийского экономического союза, куда также входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Процесс будет длительным, признал Акимов. "Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков", — рассказал он. Проект документа уже внесен нашей страной и рассматривается на площадке Евразийской экономической комиссии. "Мы рассчитываем, что в этом году согласуем документ для скорейшего его подписания", — заявил вице-премьер.

- Надо выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга, — согласился Дмитрий Медведев, — как, собственно, и готовиться к переходу на внедрение связи пятого поколения. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект.

Владимир КУЗЬМИН

