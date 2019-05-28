28.05.2019 08:10 409

Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях. Банк хочет получать 1% от всех платежей, проходящих через него. Из системно значимых банков только Сбербанк явно выразил нежелание участвовать в проекте ЦБ. Без крупнейшего игрока система не будет полноценной, однако попытка ЦБ законодательно обязать банк подключиться может обернуться формальным исполнением и фактической недоступностью сервиса.

"Ъ" выяснил, какие условия подключения к СБП обсуждает Сбербанк с ЦБ. По данным источников, знакомых с ходом переговоров и близких к обеим сторонам, банк настаивает на особой тарификации услуг за такие переводы. «За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система,— рассказал один из собеседников "Ъ".— Это ниже, чем сейчас банк взимает при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ».

Сейчас к СБП подключены 14 банков. Пока система не взимает комиссий, однако с 1 января 2020 года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

«Чтобы избежать ситуации, когда перевод даже через СБП в другой банк будет облагаться запретительной комиссией, мы планируем ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов»,— поясняла в середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече МВФ и Всемирного банка. По ее словам, Банк России и ФАС будут следить за тем, чтобы тарифы в рамках СБП не завышались.

В Сбербанке отказались обсуждать детали переговоров с регулятором, в ЦБ не комментируют действующие банки. Но в Банке России отмечают, что «тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом» и тарифы в СБП сбалансированы. «Мы не считаем возможным рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях»,— подчеркнули в ЦБ. Там добавили, что «к СБП должны подключиться все кредитные организации, работающие с гражданами, в первую очередь — системно значимые».

Принятия соответствующих поправок к законодательству в Банке России ожидают «уже в эту сессию»: 12 марта документ, по которому системно значимые банки (всего их одиннадцать) должны присоединиться к СБП, принят Госдумой в первом чтении.

«У нас везде доминирует Сбербанк. В переводах денежных средств по картам — 94%, это практически полная монополизация», - Андрей Кашеваров, замруководителя ФАС, 2 апреля на заседании межрегионального межбанковского совета при Совете федерации

Но регулятор вынужден вести переговоры со Сбербанком, который доминирует на рынке переводов с карты на карту (доля более 90%, см. "Ъ" от 15 января 2019 года ). По данным за 2018 год, у банка было 109 млн активных дебетовых карт и 15,2 млн активных кредиток. Клиентами Сбербанка выступают почти 93 млн граждан.

По словам одного из собеседников "Ъ", если прийти к компромиссу с ЦБ не удастся и банк будет вынужден подключиться к системе, чтобы выполнить требования закона, он это сделает формально: «Банк может прописать настолько сложный сценарий перевода, что неподкованный пользователь не разберется, как воспользоваться системой». Обосновать это можно «технологическими особенностями собственной системы и заботой о безопасности», поясняет источник "Ъ".

Нынешние участники СБП и эксперты идею Сбербанка оценивают по-разному. Так, по словам члена правления Альфа-банка Ивана Пяткова, по исходному замыслу рыночная ценность системы быстрых платежей состоит в равных условиях для всех участников, и предоставление преференций одному из них сильно повредит развитию СБП. «Мы считаем это недопустимым, так как подобное неравноправие лишит большинство потенциальных и нынешних игроков мотивации для участия в системе на прежних условиях»,— поясняет он. В ВТБ заявили, что тарифная политика в рамках СБП «может быть установлена только после обсуждения со всеми участниками проекта».

Член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона») Александр Погудин считает, что единообразными должны быть условия для банков-участников СБП, но не для их клиентов. «Тарификация за услуги переводов в рамках СБП для клиентов должна устанавливаться банком, оказывающим услугу»,— уверен он. По мнению господина Погудина, любые законодательные ограничения и регулирование, приводящие к единой для всех тарификации сервиса, «приведут к снижению конкуренции, к невозможности для банков создавать уникальное торговое предложение для клиентов». Кроме того, установление единых тарифов с большой вероятностью приведет к нарушению закона о конкуренции, полагает он. «Сбербанк уникален тем, что его карта есть практически у любого россиянина,— указывает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жаркий.— Можно было бы пойти на какой-то компромиссный вариант, сделав повышенный тариф для переводов на карты и с карт Сбербанка, а пользователи сами выберут, какие карты и тарифы им больше нравятся».

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА



