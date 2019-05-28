28.05.2019 08:50 321

Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ, на котором обсуждался ход работы «фабрики проектного финансирования». Механизм предполагает привлечение госкорпорацией заемных средств под госгарантии для нужд инвестпроектов, которые прошли фильтр ВЭБа и признаны перспективными. На протяжении последнего года выход на рынки заимствований был де-факто заблокирован обсуждением возможного расширения санкций США на российский госдолг и резким ростом стоимости фондирования. Но в последние месяцы оценки этих рисков снижаются, что отражается в росте вложений нерезидентов в ОФЗ и открывает перед госкорпорацией окно возможностей. Одновременно вчера Банк России снизил и коэффициенты риска по кредитам под гарантии ВЭБ.РФ.

Вчерашнее заседание набсовета ВЭБ.РФ, на котором, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, планировалось обсудить работу «фабрики проектного финансирования», совпало с заявлением Центробанка о снижении со 100% до 20% коэффициента риска, применяющегося к рублевым кредитам с гарантией ВЭБ.РФ. Банк, кредитующий какой-либо проект с гарантией госкорпорации, сможет формировать в пять раз меньше резервов — это сделает более выгодным для банков участие в синдицированных кредитах для проектов, в том числе в рамках проекта «фабрики проектного финансирования».

Напомним, «фабрика» формально существует с февраля 2018 года и предполагает финансирование проектов по принципу «80 на 20», где 20% приходится на собственные средства инициатора проекта, а остальное составляют заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. Набсоветом ВЭБ.РФ уже принято решение о финансировании трех проектов общей стоимостью более 200 млрд руб., на рассмотрении госкорпорации находятся еще семь проектов — уже примерно на 950 млрд руб. Фактический запуск «фабрики» был связан уже с утверждением правительством докапитализации ВЭБ.РФ посредством так называемого подписного капитала в конце 2018 года.

Участие банков сейчас особенно актуально для «фабрики» — именно за счет синдикатов (средств ВЭБа и коммерческих банков) финансируются проекты в ожидании выпуска облигаций Специализированного общества проектного финансирования (СОПФ; стопроцентная «дочка» Внешэкономбанка). Привлекаемые через такие облигации средства также направляются на предоставление части (до 40%) синдицированного кредита на финансирование отобранных проектов. Выпуск первых облигаций в рамках «фабрики проектного финансирования» ожидался еще в первом полугодии 2018 года, но сроки сдвинулись сначала на третий, а затем и на четвертый квартал. Объяснялось это неблагоприятной рыночной конъюнктурой: причиной стал резкий рост летом 2018 года стоимости заимствований на фоне обсуждения возможного расширения США санкций на российский госдолг. Де-факто санкционные риски спровоцировали отток нерезидентов с рынка ОФЗ (см. "Ъ" от 13 августа 2018 года) и сделали финансирование проектов «фабрики» за счет привлеченных ВЭБом заемных средств не вписывающимся в плановые параметры.

Однако весной 2019 года оценка рынками вероятности распространения санкционных ограничений на российский госдолг стала снижаться — в майских рекордных размещениях ОФЗ нерезиденты приобрели более 40% бумаг, инвестировав с начала года в госдолг РФ 455 млрд руб., причем впервые, в основном вне стратегии carry trade (см. "Ъ" от 16 мая). Фактически это открыло перед ВЭБом окно возможностей для размещения и облигаций «фабрики» с приемлемыми доходностями. В середине мая ЦБ все же зарегистрировал программу облигаций СОПФ. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, ограничивается объемами госгарантий правительства — 294 млрд руб. Новый срок возможного выпуска облигаций — до конца 2019 года. Таким образом, у ВЭБ.РФ будет возможность подгадать момент наиболее благоприятной конъюнктуры — как ранее пояснял первый зампред госкорпорации Николай Цехомский, принятие решения о выпуске облигаций будет основываться на возможности получить наиболее выгодные для ВЭБа условия размещений.

Евгения КРЮЧКОВА, Олег САПОЖКОВ