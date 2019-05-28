28.05.2019 09:20 453

Страхование жизни, считавшееся драйвером страхового рынка, по итогам I квартала потеряло 5,5 процента. Сборы сократились до 94,8 миллиарда рублей. Это первое падение за 10 лет, сообщил председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин на конференции в Москве.

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое агенты страховщиков — банки, часто предлагают своим клиентам как альтернативу банковским вкладам. По данным Всероссийского союза страховщиков сборы в этом сегменте

Страховщики объясняют это несколькими причинами. По словам вице-президента ВСС Максима Данилова, потенциальная аудитория инвестиционного страхования жизни ограничена премиальным сегментом — это примерно 10 миллионов человек. "Все они так или иначе уже знают об этом продукте и уже купили его, если хотели, — указывает Данилов, — К тому же его свойства лет пять не менялись. Это тоже накладывает свой отпечаток".

Еще один фактор — вступление в силу в январе 2019 года новых стандартов продажи страхования жизни. Их разработал Всероссийский союз страховщиков для решения проблемы некорректных продаж полисов. Стандарты обязали участников рынка и их посредников раскрывать полную информацию о продуктах и предупреждать клиентов, что инвестиционное страхование жизни, например, не является банковским депозитом, что вложенные средства не подпадают под систему страхования вкладов и доходность по ним не гарантирована.

Еще более жесткие требования к продаже инвестиционного страхования жизни ввел Банк России. Они начали действовать 1 апреля. По новым правилам, клиентам также должны раскрываться сведения о том, какая часть вложенных клиентом будет проинвестирована, а какая пойдет на премию посреднику. Агентские комиссии съедают часть доходности, потребители должны знать об этом, аргументировал ЦБ.

В перспективе рынок поведет за собой накопительное страхование жизни, его аудитория — практически все трудоспособное население

Оценить влияние требований регулятора на динамику инвестиционного страхования жизни можно будет по итогам второго квартала, говорят участники рынка. Большинство убеждены, что снижение сборов в этом сегменте в любом случае продолжится. "По итогам года объем сборов может сократиться на четверть", — озвучил консолидированный прогноз страховщиков Максим Чернин.

ЦБ больше настораживает рост числа жалоб, связанных со страхованием жизни. Как сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния, в I квартале их стало больше на 85 процентов. В ближайшее время регулятор проведет контрольные закупки и проверит, соблюдаются ли новые правила, предупредил Габуния.

В перспективе драйвером страхового рынка может стать накопительное страхование жизни (НСЖ), полагают участники рынка. По итогам I квартала этот сегмент вырос почти на 50 процентов.

"Аудитория накопительного страхования жизни в отличие от инвестиционного гораздо шире — это практически все трудоспособное население страны", — отмечает Максим Чернин.

По его прогнозу, особенно востребованы будут "детские" программы, в рамках которых родители могут копить деньги на обучение подрастающего поколения, а также продукты с сервисными компонентами, когда вместе с покупкой полиса накопительного страхования жизни клиент получает защиту от критических заболеваний, услуги телемедицины, возможность при необходимости консультироваться у психолога или юриста.

Юлия КРИВОШАПКО

