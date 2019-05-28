28.05.2019 09:40 386

Сразу три страховые компании увеличили ставки по ОСАГО в Москве. Это при том, что регион безубыточен. Похоже, опасения Центробанка и Российского союза автостраховщиков, что страховщики начнут массово демпинговать после освобождения тарифов, оказались безосновательны.

Итак, как сообщают "Ведомости", на прошлой неделе ставки тарифов повысили "Альфастрахование" и "Ингосстрах". При этом обе компании увеличили их на 14 процентов. Теперь тариф у них стал 4118 рублей, против 3600. Также увеличил ставку и "Росгосстрах" на 11 процентов, с 3699 рублей до тех же 4118.

Если базовый тариф в Москве увеличен на 500 рублей, то столичным автомобилистам придется заплатить за полис уже на 1000 рублей больше

Напомним, что расчет стоимости полиса производится умножением базового тарифа на коэффициенты. Таким образом, если страховщики увеличили базовый тариф на 500 рублей, то за полис столичным автомобилистам придется заплатить уже на 1000 рублей больше. Ведь территориальный коэффициент для Москвы равен 2. А еще есть другие увеличивающие коэффициенты.

Также стоит отметить, что эти три компании, по данным РСА, в январе — апреле заняли соответственно 1-е, 2-е и 4-е места по сборам ОСАГО.

До сих пор цены на ОСАГО после начала реформы только снижались. По последним данным РСА средняя стоимость ОСАГО уменьшилась на 5,62 процента и составила 5219 рублей.

Напомним, накануне один из руководителей "Ингосстраха" заявлял, что конкуренция между страховщиками подвела, и стоимость полисов в некоторых регионах упала ниже рентабельной.

Однако столица никогда не была убыточным регионом. Поэтому непонятно, зачем увеличивать стоимость полисов именно здесь?

Скорее всего, это желание компенсировать потери в убыточных регионах. Ведь увеличить стоимость полиса в этих регионах — значит совсем потерять там клиентов и сдать рынок конкурентам. А в Москве — можно. Даже если часть клиентов перейдет к конкурентам — это не сильно повлияет на доход компании.

Примечательно, что конкуренты не спешат следовать примеру этой тройки игроков. У ВСК тариф остался неизменным- 3590 рублей. А самый низкий оказался у "Согаза" — 3390 рублей. Тариф, до уровня которого подняли свои ставки три страховщика, был только у "РЕСО-гарантии".

Напомним, что после расширения коридора базовый тариф составил от 2746 рублей до 4942 рублей. Как не раз указывали в РСА, такая вилка дает возможность устанавливать справедливый тариф. Однако, как видно, страховщики стараются компенсировать свои убытки вовсе не установлением справедливого тарифа, а тем же перекрестным финансированием.

А автовладельцам, которые не хотят переплачивать за ОСАГО, стоит посмотреть на конкурентов этих трех компаний.

Владимир БАРШЕВ



Тем временем

Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит запрос в Центробанк в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО в Москве. Депутаты собираются разобраться, имело ли место повышение и если да, то на каком основании оно произошло. Об этом "РГ" сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков.

- Новость о том, что ряд крупных страховщиков ОСАГО возвращаются к прежним тарифам в Москве после их снижения, меня неприятно удивила, — сказал "РГ" Анатолий Аксаков. — Поэтому мы сейчас запросим информацию у Центрального банка и Всероссийского союза страховщиков по поводу реальной картины с тарифами на ОСАГО и будем ждать подтверждения или опровержения этой информации. И если эта информация верна, то хотелось бы знать: на каком основании такое повышение произошло.

Дальше комитет собирается реагировать, исходя из фактуры, которую представят ему банк России и страховщики. В любом случае, по словам Аксакова, информация должна получить официальное подтверждение. Поскольку сейчас, по его словам, "есть определенный диссонанс в информации".

- Мы слышали от Центробанка в Госдуме при отчете Банка России, что тарифы снизились на 4 процента при запуске новой системы тарифообразования, которую ЦБ утвердил в прошлом году, — пояснил депутат.

Аксаков напомнил, что тарифы по новой схеме должны расти не для всех, а для тех, кто нарушает ПДД и постоянно попадает в страховые ситуации. А для тех, кто добросовестно ездит, они, наоборот, должны были снизиться. Это из отчета ЦБ и следовало, отметил глава комитета. Вполне возможно, предположил он, что ситуацию с тарифами в Москве СМИ подают не совсем корректно.

- Я опасаюсь по поводу цепной реакции по другим регионам. Поэтому надо промониторить ситуацию, — подчеркнул парламентарий.

Говоря о возможной реакции ЦБ, в случае если будет выявлена необоснованность повышения, Аксаков отметил, что Банк России может потребовать установления тарифов, исходя из объективных условий.

Подготовила Татьяна ЗАМАХИНА

Официально

Банк России не комментирует тарифную политику отдельных страховщиков, сообщили "Российской газете" в пресс-службе регулятора. На стоимость ОСАГО влияет множество факторов, в том числе конкурентная среда, судебная практика, динамика цен на запчасти, напомнили в Центробанке. С 1 июня в ОСАГО начнет работать финансовый омбудсмен, что также может оказать влияние на цену полиса. В любом случае Банк России будет внимательно следить за ситуацией на рынке ОСАГО, сообщил представить регулятора.

По прогнозам Российского союза автостраховщиков, цена полиса ОСАГО может снизиться по итогам второго этапа реформы этого рынка. Это почувствуют водители, которые отличаются безаварийной ездой.

Индивидуализация тарифов ОСАГО, которая предусмотрена на этом этапе реформы, поставит тарифы в зависимость от персональных особенностей вождения и аварийности конкретного автовладельца, а не только от региона, пояснил президент РСА Игорь Юргенс. "Мы рассчитываем на внесение в Госдуму этого блока поправок в самое ближайшее время", — сказал он.

Подготовила Юлия КРИВОШАПКО